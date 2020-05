Песков отпустил бороду на карантине

Вот приехали домой, соскучились по своим ???? А тут нас ждал сюрприз! Большая и дружная семья единомышленников Bosco @bosco_di_ciliegi , в условиях самоизоляции, изменив немного традицию фестиваля и посадки черешневого леса, прислала саженец черешни прямо к нам домой! И теперь у нас в саду будет расти и цвести деверо из "Черешневого леса"! ???? Уникальный проект объединяющий искусство, культуру и экологию! ???????????? За 20 лет @cherryforestfest высадил более 8228 саженцев, а в этом году к ним добавится ещё пара сотен! ???????????? С Юбилеем, несмотря ни на какие вирусы искусство будет жить!!!✨✨✨ P. S. Мой муж ждёт не дождётся открытия парикмахерских ???? А Надюша требует вернуть прежний облик папы???????????????? #ТатьянаНавка #ПескоНавты #peskofamily #Bosco #черешневыйлес #фестиваль #20лет #Юбилей #природа #весна2020 #boscofamily #традиции #черешневыйлес2020

A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on May 29, 2020 at 9:12am PDT