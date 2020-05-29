Песков отпустил бороду на карантине

Москва, 29 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о смене имиджа. По его словам, борода у него появилась лишь на период самоизоляции.

Недавно супруга Пескова, известная фигуристка Татьяна Навка опубликовала видеоролик в Instagram, где он предстал с бородой. Пользователи сочли, что носивший усы пресс-секретарь президента, решил сменить имидж. Однако сам Песков догадки опровергнул.

«Никакой это не имидж. Просто не брился!» — говорит пресс-секретарь президента РФ.

Он подчеркнул, что изменения во внешности у него будут лишь «на время коронавируса».

Впрочем, подписчики Татьяны Навки считают, что борода Дмитрию Пескову очень идет.

«А мне кажется, что ему очень идет борода и седина», — пишет gorianskaiaelena. «Кстати, ему так идет! Молодит!» — отмечает irihka040387.

В последний раз на смену имиджа Дмитрия Пескова СМИ обращали внимание в 2014 году — тогда пресс-секретарь президента сбрил усы на спор с дочерью. Однако вскоре начал их вновь отращивать.

26 мая Дмитрий Песков сообщил, что возвращается к работе после выздоровления от коронавируса, а также выразил признательность медикам. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в ближайшее время будет работать из дома и соблюдать карантин.