Песков отпустил бороду на карантине

Москва, 29 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о смене имиджа. По его словам, борода у него появилась лишь на период самоизоляции.
Недавно супруга Пескова, известная фигуристка Татьяна Навка опубликовала видеоролик в Instagram, где он предстал с бородой. Пользователи сочли, что носивший усы пресс-секретарь президента, решил сменить имидж. Однако сам Песков догадки опровергнул.
«Никакой это не имидж. Просто не брился!» — говорит пресс-секретарь президента РФ.
Он подчеркнул, что изменения во внешности у него будут лишь «на время коронавируса».
Впрочем, подписчики Татьяны Навки считают, что борода Дмитрию Пескову очень идет.
«А мне кажется, что ему очень идет борода и седина», — пишет gorianskaiaelena.
«Кстати, ему так идет! Молодит!» — отмечает irihka040387.
Вот приехали домой, соскучились по своим ???? А тут нас ждал сюрприз! Большая и дружная семья единомышленников Bosco @bosco_di_ciliegi , в условиях самоизоляции, изменив немного традицию фестиваля и посадки черешневого леса, прислала саженец черешни прямо к нам домой! И теперь у нас в саду будет расти и цвести деверо из "Черешневого леса"! ???? Уникальный проект объединяющий искусство, культуру и экологию! ???????????? За 20 лет @cherryforestfest высадил более 8228 саженцев, а в этом году к ним добавится ещё пара сотен! ???????????? С Юбилеем, несмотря ни на какие вирусы искусство будет жить!!!✨✨✨ P. S. Мой муж ждёт не дождётся открытия парикмахерских ???? А Надюша требует вернуть прежний облик папы???????????????? #ТатьянаНавка #ПескоНавты #peskofamily #Bosco #черешневыйлес #фестиваль #20лет #Юбилей #природа #весна2020 #boscofamily #традиции #черешневыйлес2020
В последний раз на смену имиджа Дмитрия Пескова СМИ обращали внимание в 2014 году — тогда пресс-секретарь президента сбрил усы на спор с дочерью. Однако вскоре начал их вновь отращивать.
26 мая Дмитрий Песков сообщил, что возвращается к работе после выздоровления от коронавируса, а также выразил признательность медикам. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в ближайшее время будет работать из дома и соблюдать карантин.