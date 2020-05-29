Немецкий депутат напомнил об агрессии Турции, изучив вброс США о МиГ-29 в Ливии

Берлин, 29 мая. Материалы AFRICOM о присутствии российских самолетов в Ливии не являются доказательствами обвинений американской стороны, в отличие от доказанного турецкого вмешательства в дела Ливии. Об этом сообщил немецкий депутат Стефан Кютер, пишет издание Zuerst.

AFRICOM — Африканское командование ВС США — опубликовало серию фотографий, заявив, что Россия направила Ливийской национальной армии (ЛНА) боевые самолеты. Официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари назвал эти обвинения ложью, напомнив, что в распоряжении сил Хафтара находится несколько самолетов, отремонтированных несколькими неделями ранее.

США предоставили просто серию нечетких снимков самолетов в воздухе крайне низкого качества, на основе которых невозможно определить, когда они были сделаны, и где. Как и российские, так и самолеты НАТО регулярно поднимаются в воздух для сопровождения друг друга на воздушных границах.

Издание приводит слова немецкого депутата Стефана Кютера, призвавшего не верить американской пропаганде. Он напомнил, что для обвинения в нарушении оружейного эмбарго ООН одних заявлений AFRICOM недостаточно. Все факты должны быть проверены независимыми экспертами, США же продемонстрировали явно предвзятую позицию по этому вопросу. Депутат подчеркнул, что Турция давно вмешивается в ливийский кризис, поддерживая режим так называемого Правительства национального согласия (ПНС). По его словам, Анкара направляет в Ливию своих военных, оружие и бронетехнику, это все происходит на глазах у мирового сообщества.

«Только американцы из AFRICOM, похоже, не жалуются на это», — заключил Кютер.

На фотографии, где изображен Су-24, нижняя часть заретуширована — вероятно, там было видно что-то, что американцы хотят скрыть. А на снимке с Су-35 видна работа фоторедакторов, при этом AFRICOM демонстративно не объясняет, с какой целью редактирование было сделано.

Также на снимках запечатлена российская авиабаза Хмеймим в Сирии: сначала демонстрируется снимок с МиГ-29 и Су-35, находящимися на объекте, а после — где самолетов нет. На самих фото, естественно, замазаны все даты. Российские самолеты официально находятся в Сирии, выполняют там боевые задачи. Соответственно, показанные фото не говорят о том, что истребители навсегда покинули базу.

Также была показана аэрофотосъемка ливийской авиабазы Аль-Джуфра, там виден буксир с МиГ-29. Кадр ничего не говорит о происхождении самолета: этот тип истребителей состоит на вооружении 23 стран, включая африканские.