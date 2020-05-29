Экс-депутат Рады отказался говорить на мове и смотреть украинское ТВ

Киев, 29 мая. Украинская власть навязывает всем жителям страны русофобию, оставляя без решения экономические и социальные вопросы. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Балицкий.

«Я живу на Юго-Востоке Украины, это Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области, мы говорим на русском языке, мы с ним родились и нам чхать на то, что нам сегодня навязывают. Нам рассказывают про какую-то угрозу. Вы, политики, занимайтесь экономикой, сделайте, чтобы страна была богатая», — возмутился Балицкий в эфире телеканала «Наш».

Бывший депутат напомнил, что на Украине запрещены российские соцсети, однако украинцы продолжают ими пользоваться. А жители юго-восточной части страны отказываются смотреть украинские телеканалы, предпочитая канал «Россия-24», передает «ПолитНавигатор».

«Я гражданин своей страны. Мои деды воевали за эту страну и строили ее. Мы такие же украинцы. Я не хочу, чтобы мне что-то навязывали», — подчеркнул он.

Балицкий так же выразил свое возмущение русофобской политикой, которую проводит Киев. По его словам, в школе он не учил украинский язык, и это не помешало ему в свое время стать офицером украинской и советской армии.

«Занимайтесь борьбой с нищетой и бедностью. А когда начинают рассуждать, сколько должно быть украинского языка или русского языка, ребята, нам чхать, на каком языке вы разговариваете. Дайте людям возможность жить и не уезжать из своей страны», — заявил политик.

Напомним, в мае прошлого года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому украинскому языку отдается исключительное право на применение в большинстве сфер жизни. Так, с принятием закона, квота на использование украинского языка на телевидении и радио увеличилась с 50 до 90%.

Кроме того, на Украине был принят закон об образовании, который запретил преподавание в школах после пятого класса на всех языках, кроме украинского. Областные советы Тернополя, Житомира и Львова запретили использовать русский язык в эфире местных телеканалов и радиостанций, а также транслировать русскоязычные фильмы.

В середине марта президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет сократить обучение на русском языке. Закон «О полном общем среднем образовании» предполагает сокращение обучения в средних образовательных учреждениях на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.