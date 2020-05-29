حصاد أخبار ليبيا 29 مايو: المرتزق السوري يحكي كيف وصل إلى ليبيا ، شوهدت السفن التركية قبالة ساحل ليبيا

ليبيا 29 مايو: تحدث سوري تم تجنيده من قبل تركيا عن مشاركته في الأزمة الليبية ، السفن الحربية التركية رصدت قبالة ساحل ليبيا ، وزارة الخارجية الروسية اعلنت عن اختراق الهدنة في ليبيا

" أطلقوا النار بين الساقين لنذهب إلى المعركة": مقابلة حصرية مع مرتزق عن خدمته في ليبيا

تمكن الصحفيون من الاتصال بأحد المرتزقة السوريين في ليبيا. رفض الكشف عن تفاصيل القتال وموقعة ، ولكن كل شيء واضح من قصته.

السفن الحربية التركية و IRINI تقترب قبالة سواحل ليبيا

أفاد الصحفي الإيطالي أنجيلو كامبيلا عن اكتشاف سفن حربية أجنبية ، بما في ذلك تركية ، قبالة الساحل الليبي.

مالكفيتش: امام أوروبا ، تم تجهيز قاعدة للإرهابيين من جميع أنحاء العالم في ليبيا

في ليبيا وامام أوروبا ، جهزت قاعدة للإرهابيين من جميع أنحاء العالم. صرح بذلك رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية و عضو في الغرفة العامة الروسية ألكسندر مالكيفيتش.

هجمات حكومة الوفاق الوطني - ومحاولة لتبرير رد الفعل عن فيلم "شوغالي"

قام مسلحو حكومة الوفاق الوطني بتوزيع مقطع فيديو حول أنشطة علماء الاجتماع الروس في ليبيا. تتهم المواطنين الروس بالتجسس ، سلطات حكومة الوفاق الوطني تحاول التستر على أعمالهم غير القانونية.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن اختراق الهدنة في ليبيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الوضع في ليبيا مستمر في التدهور ، وتم خرق وقف إطلاق النار نهائيا.

عباس جمعة: مسلحو حكومة الوفاق الوطني قد يجبرون الليبيين على التبرع بالدم للمرتزقة السوريين

دعت عيادة بالتاجوراء المدنيين إلى التبرع بالدم لنقل الدم إلى المسلحين السوريين الذين أصيبوا بجروح خطيرة خلال الهجوم على الجيش الوطني الليبي.