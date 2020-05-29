«Холостяк» отреагировал на слухи об эскортном прошлом победительницы шоу

Москва, 29 мая. Герой российского проекта «Холостяк», стоматолог Антон Криворотов не верит слухам об эскортном прошлом своей избранницы, победительницы шоу Барбары Пино.

Во время общения с поклонниками «холостяк» ответил на слухи о сомнительном прошлом своей возлюбленной, в том числе о ее работе в стриптиз-клубе и общении с олигархами.

«Хорошо отношусь к этим слухам. Она меня многому научила. И вообще бывших эскортниц не бывает. Это наша отдельная статья доходов», — сказал звездный стоматолог.

Он также не верит слухам, что Пино работала в стриптиз-клубе. По его мнению, в таких случаях лучше полагаться не на сплетни, а на слова близкого человека.

Сама девушка заявила, что ее раздражают вопросы о ее прошлом. Она призналась, что раньше работала моделью, но не занималась эскортом.

Стоматолог Антон Криворотов был героем седьмого сезона реалити-шоу «Холостяк». В проекте участвовали в том числе звезда телесериала «Физрук» Полина Гренц, бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана и экс-супруга бывшего топ-менеджера «Лукойла» Лиза Адаменко.