Футболист «Сочи» похвастался высокими доходами своей курьерской фирмы во время пандемии

Москва, 29 мая. Футболист «Сочи» и сборной Армении Александр Карапетян похвастался, что доходы его курьерской фирмы в Дубае возросли во время пандемии коронавируса в шесть раз.

Спортсмен считает, что его компании очень повезло — во время эпидемии многие люди стали заказывать продуты. Компания Карапетяна специализируется на доставке фруктов и сладостей.

«Мы сейчас уже в Абу-Даби зашли, хотим и в другие эмиратские штаты зайти, в Саудовскую Аравию, в Катар. Процесс идет. Четыре года этой фирме. Три месяца назад мы вошли в «break even» (точка безубыточности. — Прим. ФАН)», — сказал футболист в интервью телеканалу «Мир 24».

По словам Карапетяна, в фирму много вкладывали денег, чтобы платформа начала подниматься.

При этом, как считает нападающий «Сочи», почивать на лаврах еще рано — нужно смотреть, как будет складываться ситуация после пандемии коронавируса. Впрочем, спортсмен надеется, что его бизнес будет развивать дальше в позитивном русле.