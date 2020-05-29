Киев, 29 мая. Президент Украины Владимир Зеленский представил для рассмотрения в Верховной раде законопроект о воинском учете. Жители страны критикуют «драконовские меры» и обвиняют Зеленского в ущемлении прав и свобод.

Законопроект предполагает введение на Украине мер в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы. Зеленский хочет ужесточить ответственность за неявку в военкоматы по повестке, несвоевременную постановку на учет и нарушение порядка сборов для резервистов. Согласно законопроекту, штрафы за уклонение от службы будут увеличены в 6-7 раз. Отмечается, что штраф за первое нарушение составит 30 тыс. гривен (около 79 тыс. рублей). За повторное нарушение — 500 тыс. гривен (около 1,3 млн рублей). Также может быть предусмотрено лишение свободы сроком от 3-х лет за отклонение от службы.

Украинское издание «Страна.ua» пишет, что инициатива Зеленского может спровоцировать конфликт между президентом и праворадикальными группировками, так как многие националисты принимали участие в гражданской войне в Донбассе и являются резервистами. В случае вступления законопроекта в силу, их начнут в обязательном порядке привлекать к военным сборам. Подчеркивается, что без военного билета или призывного свидетельства, будет невозможно устроиться на работу.

Ранее китайское издание Sohu отмечало, что Украину будет ждать катастрофа, в случае попытки силового возвращения Донбасса. Китайские журналисты пишут, что прошлогодняя смена власти в Киеве не изменила курса Украины по поводу ситуации на востоке страны. Новый президент Владимир Зеленский во многом продолжил линию своего предшественника Петра Порошенко.