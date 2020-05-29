Как отдыхаем в июне: День России и дополнительный выходной для парада Победы

Две сокращенные рабочие недели ждут россиян в июне 2020 года. Это связано с государственным праздником и дополнительным выходным, о котором 29 мая объявил президент России Владимир Путин.

День России и парад Победы

Вторая неделя июня будет четырехдневной — пятница, 12 июня — государственный праздник День России. В связи с этим россиян ждут три выходных дня — с 12 по 14 июня включительно. В четверг, 11 июня, рабочий день будет сокращен на один час.

Также, согласно распоряжению Владимира Путина, выходным днем объявлена среда, 24 июня. На этот день президент назначил парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это важнейшее мероприятие не удалось провести 9 мая из-за пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом. Отметим, знаменитый Парад Победы в 1945 году проходил именно 24 июня, так что выбор даты символичен.

Указ о нерабочем дне 24 июня опубликован на сайте Кремля. Сообщается, что 24 июня состоятся парады в Москве и в других городах, начало в 10.00 по местному времени.

Голосование по изменениям в Конституцию РФ

Напомним, из-за пандемии COVID-19 пришлось также перенести всенародное голосование по изменениям в Конституцию РФ, которое намечалось на 22 апреля. Новая дата пока голосования не назначена, ранее предполагалось, что день народного волеизъявления также будет объявлен выходным.

Какие еще праздники будут в 2020 году

По независящим от календаря причинам 2020 год оказался богат не только на праздничные, но и на дополнительные нерабочие дни. Пандемия серьезно перекроила производственный календарь россиян.

Тем не менее, государственные праздники остались на своем месте. Впереди у нас еще один очень важный праздник — День народного единства, который отмечается 4 ноября. В 2020 году праздник приходится на среду, так что в ноябре дополнительных выходных не предусмотрено.

Станет ли выходным четверг, 31 января, как предлагали некоторые политики, пока неизвестно.