Путин объявил 24 июня выходным днем

Москва, 29 мая. Президент России Владимир Путин объявил нерабочим днем 24 июня, в эту дату пройдет военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Объявить 24 июня 2020 г. нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в указе главы государства.

Согласно указу, 24 июня в десять часов утра на Красной площади в Москве и других российских городах пройдут парады с привлечением вооружения и военной техники, а также с использованием официального символа Победы советского народа в войне — Знамени Победы.

В десять часов вечера по местному времени в городах России будет выпущен артиллерийский салют.

В этом году праздничные мероприятия в честь Дня Победы пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Тем не менее в российских городах 9 мая состоялись авиационные парады, а также акция «Бессмертный полк», но в режиме онлайн.

Глава государства пообещал, что торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будут проведены, когда позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация.