Резцова оценила новый тренерский штаб сборной России по биатлону

Москва, 29 мая. Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала информацию о новом тренерском штабе сборной РФ по биатлону.

У Резцовой две дочери – Дарья Виролайнен и Кристина Резцова входят в состав национальной сборной. По словам лыжницы, в свое время она тренировалсь у Михаила Шашилова, которого назначили главным тренером женской команды.

«Шашилов хороший специалист, он хороший стрелок», — сказала Резцова, ее слова передает KP.Ru.

По ее мнению, у Шашилова могут возникнуть сложности в общении с женской командой. Резцова охарактеризовала тренера, как «резковатого» человека.

Несмотря на возраст, Шашилов может еще пару лет поработать с женской командой. Вероятно, его главная задача состоит в том, чтобы подтянуть стрелковую подготовку российских спортсменок, предположила Резцова.

Членам сборной нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к новым наставникам, уверена она. Вопрос с тренерским штабом решался долго, в Союзе биатлонистов (СБР) долго перебирали кандидатуры.

При этом Резцова пожаловалась, что некоторых достойных тренеров не включили в штаб. Выбор СБР многих спортсменов привел в недоумение.