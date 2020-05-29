Поликлинику превратили в больницу для пациентов с COVID-19. ФАН-ТВ

Поликлинику №42 Московского района в короткий срок перестроили под лечебницу для больных COVID-19. В обновленном госпитале на базе больницы № 20 приготовили 250 коек, к 240 из них проведен кислород. Медики заведения будут принимать средних и тяжелых пациентов.

«За короткий срок поликлинику переделали, практически, в отделение больницы. Это очень важно, потому что у нас идет переполнение стационаров и нам нужно вводить дополнительные койки, чтобы лечить пациентов средней тяжести и тяжелых больных», — подчеркнул прибывший на открытие губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сотрудники 20-й больницы после смены с коронавирусными больными приходили в новую лечебницу и помогали с обустройством: расставляли мебель, расстилали белье, мыли окна. Они же, спешно выучившись на инфекционистов, теперь будут работать в новом госпитале. Врачи буквально репетировали, как правильно двигаться, поскольку существуют определенные безопасные проходы персонала по всем зонам.

На месте поликлинического бассейна на первом этаже здания теперь располагается реанимационное отделение.

«То, что мы потеряли сейчас бассейн, мы приобрели серьезную реанимацию, сделанную очень качественно. Поэтому там спасется тысячи жизней», — убеждена главный врач городской больницы №20 Татьяна Суровцева.

Александр Беглов также пообещал, что в ближайшее время будет введено еще более 500 коек в Ленэкспо. При этом коечный фонд увеличен в несколько раз, и на текущей момент в распоряжении города более 11 000 мест, что в два раза превышает те установки, которые давал Минздрав.

На сегодняшний день прирост заболевших превышает количество выздоровевших: город пока что не вышел на плато. В связи с этим губернатор попросил горожан соблюдать масочный режим и лишний не выходить из дома без крайней необходимости.