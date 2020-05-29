Путин подписал указ о проведении военных парадов и салюта в честь юбилея Победы

Москва, 29 мая. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных парадов и салюта по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин подписал Указ «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года», — говорится в сообщении.

Согласно указу, в среду, 24 июня, в 10.00 часов по местному времени на Красной площади в Москве и в других российских городах пройдут военные парады с привлечением вооружения и военной техники и использованием официального символа Победы советского народа в войне — Знамени Победы.

В 22.00 по местному времени в городах страны будет выпущен артиллерийский салют.

Минобороны РФ совместно с властями субъектов поручено определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта и обеспечить их подготовку и проведение.

Кроме того, 24 июня 2020 года объявляется нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы.

В этом году праздничные мероприятия в честь 9 Мая пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято в целях предотвращения распространения инфекции. Новый вирус особенно опасен для ветеранов Великой Отечественной войны, которые в силу возраста находятся в группе риска.

Путин обещал, что торжества по случаю 75-го юбилея Победы будут проведены позднее, когда позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка. 26 мая президент объявил, что парад Победы состоится 24 июня, а шествие «Бессмертного полка» — 26 июля, в День ВМФ.