Киев, 29 мая. Первый президент Украины Леонид Кравчук обвинил Вашингтон в том, что тот «обманул» Киев из-за подписания Будапештского меморандума.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году лидерами Украины, России, США и Великобритании. Согласно документу, Украина присоединялась к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве государства, не обладающего ядерным оружием.

По словам Кравчука, меморандум является декларативным. Американские власти публично признавали, что механизмов его выполнения для остальных участников нет.

«И поэтому соглашение — я был удивлен — не является обязательным для подписавших его стран. Это, мне кажется, не очень даже корректно. То есть если хочешь, то обязательно. Если не хочешь, то не обязательно», — заявил экс-президент в интервью порталу «Гордон».

При этом Кравчук подчеркнул, что Киев к отказу от ядерного оружия подтолкнули в первую очередь США.

«Нам прямо говорили: «Вы обязаны вывезти из Украины ядерное оружие. Иначе будут санкции, и не только экономические». Так было дословно сказано. Не было «хотите — не хотите», — сообщил он.

Отметим, что на бессмысленность Будапештского меморандума ранее жаловался бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, в 2014 году новые киевские власти просили США о поставках оружия и другой помощи, напоминая о подписании Украиной этого соглашения, но ему не дали ни одного патрона. Это убедило его в том, что меморандум не стоит ничего.

Экс-замглавы администрации пятого президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Рады Андрей Сенченко заявил, что Киев имеет право получить 200 млн долларов за участие в Будапештском меморандуме. По его словам, если бы украинские власти в свое время не подписали этот документ, мир оказался бы перед угрозой «ядерных ракетных технологий». Таким образом, по его мнению, Киев помог участникам НАТО стать выгодополучателями.

Политолог Андрей Суздальцев в ответ напомнил, что в 1994 году Украина получила от США многомиллиардную компенсацию за отказ от ядерного арсенала.