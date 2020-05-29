Эксперт о борьбе ООН с COVID-19 в Африке: Сказать «перенесите выборы» проще всего

Как Организация Объединенных Наций пытается остановить надвигающуюся гуманитарную катастрофу, вызванную пандемией COVID-19, Федеральному агентству новостей прокомментировали эксперты ФАН Сергей Валерьянович Костелянец и Борис Васильевич Долгов.

В честь Дня Африки 25 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с речью. В своем выступлении руководитель ООН своеобразно расставил приоритеты. Генеральный секретарь начал с того, что в этом году празднование происходит в чрезвычайно сложных условиях, когда весь мир борется с пандемией COVID-19. Вирус не щадит Африку и угрожает подорвать все то немногое, чего удалось достичь африканским странам в области экономического развития и относительной политической стабильности.

Несмотря на пандемию, по словам Антониу Гутерриша, в 2020 году в 20 странах Африки выборы состояться должны. Где-то голосование уже провели, а некоторым избирателям выбор только предстоит сделать.

Тем не менее, в некоторых странах, в частности в Малави и в Эфиопии, выборы уже были перенесены из-за пандемии. Граждане остальных стран все-таки надеются избрать президента и парламентариев в этом году, хотя ООН допускает возможность, что голосование придется отложить из-за коронавируса. В связи с этим генеральный секретарь полагает, что отсрочка выборов может иметь последствия для стабильности и мира на континенте:

«Я настоятельно призываю директивные органы африканских стран наладить инклюзивный и устойчивый политический диалог с тем, чтобы ослабить напряженность и заставить людей уважать демократические принципы».

Таким образом, ООН хочет дать понять, что в связи с карантинными мерами время для проведения выборов якобы не самое подходящее. То есть пандемия может стать предлогом для отсрочки голосования.

Научный сотрудник Центра изучения стран Северной Африки и Африканского Рога института Африки РАН Сергей Валерьянович Костелянец допускает возможность, что на фоне пандемии руководители африканских стран, восприняв предположение генерального секретаря ООН как призыв к действию, могут злоупотребить своей властью, что впоследствии может вызвать возвращение к диктаторским режимам. Доктор исторических наук и ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Васильевич Долгов, в свою очередь, полагает, что ООН не настолько авторитетна, а полномочия африканских лидеров ограничены законом:

«Здесь надо говорить, что каждая страна, и в Африке в том числе, имеет свою конституцию, согласно которой выборы проводятся по определенной схеме и с определенной периодичностью. Именно конституция определяет время, место и форму проведения голосования».

По мнению Долгова, пандемия может стать только причиной отсрочки выборов: «То, что коронавирус в какой-то степени может стать причиной переноса выборов, это естественное явление. Но эпидемия не может стать причиной отмены голосования. Страны, в которых крупных вооруженных конфликтов нет, вряд ли пойдут на это, потому что отмена выборов может спровоцировать социальные протесты и даже гражданский конфликт. Коронавирус может лишь скорректировать дату проведения голосования».

Тем не менее ООН фактически рассматривает отмену голосования как инструмент борьбы с коронавирусом. Эксперт считает, что в данном случае ООН не делает того, чего от нее ожидают:

«ООН действительно не особенно эффективна. И то, что перенос выборов может как-то способствовать нераспространению коронавируса, это нонсенс, поскольку выборы могут проходить в другой форме. Поэтому выборы и коронавирус не связаны напрямую, поскольку есть другие факторы, которые могут способствовать распространению эпидемии, особенно в Африке. Это прежде всего отсутствие хорошей системы здравоохранения. И здесь ООН могла бы в большей степени помогать африканским странам. Но этого не происходит. Но сказать «перенесите выборы» для ООН проще всего. Поэтому эффективность ООН под вопросом».