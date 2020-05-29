Друг Натальи Вавиловой рассказал о смертельной болезни ее мужа

Москва, 29 мая. Друг звезды фильма «Москва слезам не верит» Натальи Вавиловой Вилли Хштоян рассказал о болезни ее супруга Самвела Гаспарова. Кинорежиссер ушел из жизни в возрасте 82 лет, заразившись COVID-19.

«У него желудок побаливал… За последнее время он 20–30 килограммов потерял. Очень похудел. А сейчас всех метут под этот коронавирус», — сказал он в комментарии газете «Московский комсомолец».

Хштоян также опроверг слухи о том, что Наталья Вавилова тоже якобы больна коронавирусной инфекцией.

«Нет, у Натальи не вирус, я думаю, что-то с нервами. Она последние годы все время ухаживала за Самвелом, он болел очень долго», — добавил Хштоян.

Друг артистки добавил, что не может делится какими-то другими подробностями, потому что Вавилова очень болезненно переживает все публикации о ней.

«Я и сам столкнулся с неправдой касательно моей супруги (Надежды Румянцевой). Но я все же общаюсь с журналистами, всегда стараюсь давать интервью о моей Наде», — заключил он.

Как сообщалось ранее, о смерти Самвела Гаспарова стало известно 29 мая. Гаспаров был создателем фильмов «Шестой», «Забудьте слово «смерть», «Хлеб, золото, наган», «Без особого риска».