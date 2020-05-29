Друг Натальи Вавиловой рассказал о смертельной болезни ее мужа

Москва, 29 мая. Друг звезды фильма «Москва слезам не верит» Натальи Вавиловой Вилли Хштоян рассказал о болезни ее супруга Самвела Гаспарова. Кинорежиссер ушел из жизни в возрасте 82 лет, заразившись COVID-19.
«У него желудок побаливал… За последнее время он 20–30 килограммов потерял. Очень похудел. А сейчас всех метут под этот коронавирус», — сказал он в комментарии газете «Московский комсомолец».
Хштоян также опроверг слухи о том, что Наталья Вавилова тоже якобы больна коронавирусной инфекцией.
«Нет, у Натальи не вирус, я думаю, что-то с нервами. Она последние годы все время ухаживала за Самвелом, он болел очень долго», — добавил Хштоян.
Друг артистки добавил, что не может делится какими-то другими подробностями, потому что Вавилова очень болезненно переживает все публикации о ней.
«Я и сам столкнулся с неправдой касательно моей супруги (Надежды Румянцевой). Но я все же общаюсь с журналистами, всегда стараюсь давать интервью о моей Наде», — заключил он.
Как сообщалось ранее, о смерти Самвела Гаспарова стало известно 29 мая. Гаспаров был создателем фильмов «Шестой», «Забудьте слово «смерть», «Хлеб, золото, наган», «Без особого риска».
«Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел. <…> Светлая память!» — написал на своей странице в Facebook Георгий Сааков.