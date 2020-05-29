Экс-министр труда Ингушетии попал в реанимацию после ДТП в Магасе

Магас, 29 мая. Бывший глава Минтруда Ингушетии Зелимхан Котиков попал в ДТП, пострадавшего чиновника доставили в больницу.

Авария произошла в ночь на 29 мая на выезде из Магаса. Автомобиль двигался в сторону Назрани. По предварительной информации, его машина наехала на шлагбаум, а потом вылетела в кювет.

Котиков получил травмы головы, сейчас он находится в реанимации. В прошлом году чиновника оказался в центре громкого скандала, передает телеканал «360».

Его осудили за растрату миллиарда рублей, Котиков признал свою вину. Суд в Магасе обязал Котикова оплатить штраф в размере миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что служебный автомобиль мэра Магаса Руслана Арсамакова вылетел с трассы в кювет. Информации о том, кто находился в этот момент за рулем, пока нет.