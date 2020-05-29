Экстрасенс Миронова предсказала массовые столкновения в США еще неделю назад

Санкт-Петербург, 29 мая. Предсказание о столкновениях в США, озвученное экстрасенсом Дарьей Мироновой неделю назад, начало сбываться.

В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» Миронова заявила, что в скором времени в США начнутся столкновения гражданских лиц, которые приведут к гибели людей. Это станет, по ее мнению, началом гражданской войны.

«Если мы говорим о гражданских столкновениях с жертвами, то это можно отнести к некоторой внутренней борьбе, а значит, все-таки будет гражданская война. По итогу это не выльется в мощную базу, но тем не менее будут жертвы, столкновения, конфликты, а значит, начало этой войне уже положено», — сказала Миронова.

И вот уже несколько дней в Соединенных Штатах проходят акции протеста. Поводом для выхода американцев на улицы в период пандемии стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда.

Правоохранительные органы задержали мужчину в Миннеаполисе. Флойду надели наручники, а один из офицеров навалился коленом ему на шею. Афроамериканец несколько раз сказал полицейским, что не может дышать, затем мужчина потерял сознание. Госпитализированный Флойд умер в реанимации.