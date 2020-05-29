МИД РФ отреагировал на протесты в США из-за убийства в Миннеаполисе

Москва, 29 мая. МИД России призвал власти США принять реальные и действенные меры для решения проблемы неоправданного насилия со стороны полицейских и тщательно расследовать убийство Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Об этом говорится в комментарии министерства, опубликованном в связи с массовыми акциями протеста против полицейского произвола в Штатах.

«Не могли не обратить внимание на чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в США после убийства сотрудниками полиции 25 мая в городе Миннеаполис, штат Миннесота, американского гражданина, афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании он был задушен на глазах у многочисленных прохожих», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что убийство мужчины совершалось с особой жестокостью, поэтому возмущение общественности преступными действиями правоохранителей закономерно.

Дипломаты напомнили, что этот инцидент является далеко не первым «в череде проявлений беззакония и неоправданного насилия со стороны «стражей порядка» в США».

«Подобные громкие преступления совершаются американскими полицейскими слишком часто», — указали в МИД.

В качестве подтверждения в министерстве назвали ряд убийств: убийство несовершеннолетнего Л. Макдональда в 2016 году, убийство безоружного 26-летнего афроамериканца Б. Джена в 2018 году, расстрел 26-летней сотрудницы скорой помощи Бреонны Тейлор, который произошел в этом году.

Дипломаты заметили, что в США накопились системные проблемы в правочеловеческой сфере, но при этом Вашингтон постоянно отказывается расширять свои международно-правовые обязательства в гуманитарной сфере.

В связи с этим в ведомстве призвали руководство США принять меры по исправлению сложившейся ситуации, вернуться к добросовестному выполнению международных обязательств, привести национальное законодательство в соответствие с базовыми принципами ООН по применению правоохранительными органами силы и огнестрельного оружия, а также тщательно расследовать убийство Джорджа Флойда.