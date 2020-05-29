Перенджиев о расширении баз в Сирии: РФ посылает сигнал Западу, что мы никуда не уйдем

Расширяя базы в Сирии, Россия усиливает свое присутствие на Ближнем Востоке, считает член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИД провести переговоры с Дамаском о передаче военным РФ дополнительного недвижимого имущества и акватории в районе сирийского побережья. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение правительства РФ о подписании протокола номер 1 к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории», — значится в документе.

В документ разрешено вносить изменения, не имеющие принципиального характера. По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им Г. В. Плеханова Александра Перенджиева, Российская Федерация демонстрирует намерение усилить присутствие в Сирии и Средиземном море.

«Расширяя базы, Москва посылает сигнал США, что закрепляется на Ближнем Востоке. То есть Сирии мы даем понять, что будем отстаивать ее до конца, а Западу — что никуда не уйдем. Речь идет о таком вопросе, как создание в САР единой российской базы — объединение пункта материально-технического обеспечения в Тартусе и воздушной базы в Латакии (Хмеймим). Здесь нет ничего экстраординарного. Например, у нас в Киргизии четыре российские базы объединены в единую базу», — заметил эксперт.

По мнению собеседника ФАН, пункт МТО в Тартусе будет переоснащен и расширен до полноценной военно-морской базы. В будущем она потребуется при проведении военных операций в Средиземном море и «усилении влияния России в регионе».

«В перспективе можно будет купировать переброску сирийских боевиков в Ливию и противостоять объединенному флоту НАТО. США всячески стараются дестабилизировать обстановку в Сирии, используют всякие террористические инструменты. Турция там тоже непонятно какую позицию занимает — где-то они с нами, где-то — нет, где-то сами по себе, где-то с террористами. Есть понимание того, что у Сирии много врагов и только один друг — Россия, который подставляет свое крепкое плечо и показывает, что в беде мы сирийцев не бросим. Более того, мы будем и дальше развивать отношения с Дамаском. В любом случае это будет как-то институционально закреплено, будет развиваться военно-техническое сотрудничество. Возможно, САР сделают наблюдателем в ОДКБ», — заключил Александр Перенджиев.

Напомним, авиационная группировка российских ВКС была создана 30 сентября 2015 года для поддержки правительственных войск САР в войне с международным терроризмом. По соглашению между Москвой и Дамаском, она размещается на территории сирийской авиабазы Хмеймим бессрочно.

В 2017 году Россия и Сирия подписали еще одно соглашение, согласно которому в Тартусе могут базироваться до 11 российских кораблей, включая оснащенные ядерными энергетическими установками. Соглашение рассчитано на 49 лет и автоматически продлевается еще на 25.