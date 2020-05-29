Тарантино назвал лучший фильм десятилетия, но не смог объяснить свой выбор

Лос-Анджелес, 29 мая. Знаменитый голливудский режиссер Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия. По его мнению, этого звания достойна картина Девида Финчера «Социальная сеть».

Тарантино, который далек от политики и скандалов, не смог объяснить, чем «Социальная сеть» лучше других фильмов.

«Он — номер один, потому что он лучший, вот и все! У него просто нет конкурентов», — сказал режиссер.

Фильм рассказывает историю студента Марка Цукерберга, который создает социальную сеть Facebook. Сценарий написан по книге Бена Мезрича.

Писателя неоднократно упрекали, что он изрядно отошел от реальности, добавив в повествование новых персонажей и прописав новые сюжетные линии. Несмотря на то, что проект возглавил Дэвид Финчер, никто из Facebook не решился подключиться к съемкам.

Финчер — неординарный режиссер, он блестяще снял третью часть «Чужого», а его «Бойцовский клуб» вошел в сотню лучших фильмов по мнению зрителей. Особенно удачными у режиссера считаются мрачные детективные истории («Семь» с Бредом Питтом и Морганом Фриманом).

Ранее сообщалось, что Тарантино в этом году не удалось взять «Оскара» за ленту «Однажды в Голливуде», статуэтку присудили корейским «Паразитам».