Граждане России начнут получать с 1 июня три новые выплаты

Начало лета порадует россиян новыми мерами государственной поддержки, которые помогут смягчить урон, нанесенный пандемией коронавируса. В частности, на значительную государственную помощь могут рассчитывать семьи с детьми.

Какие выплаты начнутся с 1 июня

Три вида материальной помощи начнут выплачивать с 1 июня 2020 года.

Первое. Пособие на детей до трех лет за апрель, май и июнь из расчета по пять тысяч рублей в месяц. Выплата предусмотрена в том числе для семей, не имеющих прав на материнский капитал. Апрельские и майские деньги семьям с малышами уже выплачиваются, на очереди — июнь.

С 1 июня 2020 года начнут перечислять деньги на детей до трех лет, родившихся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Второе. С начала лета начнется выплата ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет, размер и условия получения которого определяется на региональном уровне. Пособие рассчитано на семьи, доход которых упал в связи с закрытием предприятий во время режима самоизоляции из-за пандемии COVID-19. Речь идет о суммах около шести тысяч рублей.

И, наконец, с 1 июня стартует выплата единовременного пособия в десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет.

Как подать заявление на выплату

Прием заявлений на все выплаты уже идет, он продлится как минимум до 1 октября, по некоторым выплатам — до конца года.

Подать заявление можно как онлайн, через портал Госуслуг, так и лично — посетив офисы Многофункциональных центров (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг (по предварительной записи) или Пенсионного фонда

Заявление на выплату в 10 тысяч рублей может подать любой из родителей, а также законный представитель ребенка от трех до 16 лет.

Что касается выплат на детей от трех до семи лет, то заявления от родителей на получение этих денег принимаются с 6 мая. Размер такой выплаты как правило составляет 50% регионального прожиточного минимума, регионы также определяют порядок выплат, их длительность и набор необходимых документов для их получения.

Информация доступна на сайте Госуслуги региона получателя выплат. Заявление может подать один из родителей либо законный представитель ребенка в центр социальной поддержки по месту жительства либо месту пребывания родителя; через МФЦ, а также почтой. Заявление также можно подать онлайн через портал Госуслуги. Рассмотрение заявлений обычно не превышает пяти дней.

Выплаты на подростков 16—18 лет

Правительство рассматривает вопрос распространить выплату в 10 тысяч рублей на подростков от 16 до 18 лет. Многие родители таких детей высказывали недовольство, что остались без государственной финансовой помощи. Это более, чем актуально, поскольку дети этого возраста как правило живут вместе с родителями, учатся и не имеют собственного источника дохода. А в условиях сокращения рынка труда из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, работу им найти достаточно сложно.

В Республике Крым о таких детях уже подумали, там предусмотрена одноразовая выплата в 10 тысяч рублей на подростков от 16 до 18 лет. Деньги на это будут выделены из местного бюджета. При этом условия получения выплаты широкие. Достаточно, чтобы один из родителей или законных представителей подростка имел постоянную регистрацию в Крыму, сам ребенок может проживать в другом регионе. Если же у родителей нет крымской регистрации, но подросток очно обучается в Крыму, семья также может рассчитывать на выплату.

Напомним, в России предусмотрено несколько пакетов помощи гражданам и бизнесу, пострадавшим от последствий введения режима самоизоляции в связи с пандемией COVID-19.