Собчак назвала бредом высказывания Зюганова о чипировании людей

Москва, 29 мая. Популярная телеведущая и журналистка Ксения Собчак высмеяла председателя КПРФ Геннадия Зюганова, поддерживающего теорию о чипировании людей.

В новом выпуске шоу «Осторожно: новости» журналистка прошлась по высказываниям Зюганова, который верит в то, что вакцинация от коронавируса якобы направлена на «цифровое порабобщение» людей через якобы внедренные в их тела чипы.

«Природа настолько очистилась, что весь мусор оказался в голове одного человека, чье имя — Геннадий Зюганов, — с иронией сказала Собчак. — Кажется, Геннадию Андреевичу нужно принудительно установить приложение «Социальный мониторинг», чтобы он делал селфи на улице, а то на карантине пепел марксизма-ленинизма стучит не только в сердце, но и по голове».

Телеведущая предположила, что воздушно-капельным путем распространяется не только коронавирусная инфекция, «но и бред».

В социальных сетях активно распространяются сообщения о «чипировании» людей через вакцины. Старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Сморидинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», назвал чушью заявления о «чипировании» населения путем вакцинации от коронавируса.