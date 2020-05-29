قال الخبير يوري سامونكين لوكالة الأنباء الفيدرالية ان حكومة بشار الأسد تتعامل بنجاح مع العقوبات بتعزيز المواقف السياسية وتطوير التعاون الدولي والحد من التأثير الغربي.

تمديد العقوبات

إن قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات ضد سوريا بعد الولايات المتحدة دليل على عدم استقلال بروكسل في قضايا السياسة الخارجية. صرح بذلك المسؤولون الرسميون بوزارة الخارجية السورية.

كما لوحظ في وزارة الخارجية السورية ، فإن العقوبات ضد بلادهم هي انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي وجريمة ضد الإنسانية. من خلال دعم العقوبات المفروضة على سوريا ، يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية معاناة الشعب السوري ، حيث يساعد الجماعات المسلحة على تعزيز مواقفها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "إن الاتحاد الأوروبي يتحمل المسؤولية الأساسية عن إراقة دماء السوريين وعن معاناتهم نتيجة للعقوبات غير العادلة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم وتعيق جهود توصيل الأدوية الأساسية".

قام رئيس "المعهد الأوروآسيوي للبحث ودعم مبادرات الشباب" ، يوري سامونكين ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية بتقييم استقلالية دول الاتحاد الأوروبي في اتخاذ قرارات السياسة الخارجية.

مسؤولية الاتحاد الأوروبي

كما لاحظ محاور وكالة الأنباء الفيدرالية ، إذا نظرنا إلى الوضع الحالي في الاتحاد الأوروبي ، فإن الاتحاد في وضع اقتصادي وسياسي صعب نوعًا ما. الوحدة و الاستقلال موجودين هناك على الورق فقط.

وقال الخبير: "من بين دول أوروبا هناك دول ذات مشاركة أكثر نشاطا وأقل نشاطا في الصراع السوري. ومع ذلك ، فإن هذه الحقيقة لا تزيل المسؤولية من بروكسل.تتبع قيادة الاتحاد الأوروبي سياسة سيادية سواء فيما يتعلق بسوريا أو غيرها من الدول المعارضة الجيوسياسية لواشنطن. تستخدم الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط ، حيث لا تريد أن تتسخ يديها. بطريقة ما ، هذا يشبه الطريقة التي يستخدم بها الأمريكيون المقاتلين تحت سيطرة الجماعات المسلحة.

إن تمديد العقوبات ضد سوريا هو دليل واضح على عدم وجود سياسة خارجية مستقلة للاتحاد الأوروبي. قال الخبير إن أوروبا مسؤولة عن استمرار الصراع في سوريا وعن جميع الضحايا في هذه الدولة الشرق أوسطية".

مقاومة ناجحة

بحسب يوري سامونكين ، يمكننا القول بثقة أن الغرض المعلن من العقوبات الغربية لممارسة الضغط على القيادة السورية لم ينجح. تمكنت حكومة بشار الأسد من مقاومة العقوبات ، وطالبت بمساعدة من حلفائها مثل روسيا وإيران.

واختتم محاور وكالة الأنباء الفيدرالية "الموقف السياسي للرئيس السوري الحالي قوي جدا. لذلك ، فإننا لا نلاحظ تطور البلاد فحسب ، بل أيضًا خروجها عن النفوذ الغربي.

بشار الأسد يقوم بإعادة بناء سوريا وإدماجها في رابطات دولية بديلة مثل مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون. بمعنى من المعاني ، يمكن التعلم من القيادة السورية. .فالبلد ، في ظل ظروف من العقوبات والحرب الأهلية ، تعمل بانتظام في تطوير البلاد ، مما يدل في بعض الأحيان على مؤشرات مذهلة"