Sony объявила дату презентации PlayStation 5

Токио, 29 мая. Компания Sony раскрыла детали готовящейся презентации PlayStation 5. Сообщение об этом появилось в официальном микроблоге PS в Twitter.

«Присоединяйтесь к нам в четверг, 4 июня, в 13.00 по тихоокеанскому времени (23.00 по московскому времени), чтобы взглянуть на будущее игр на PlayStation 5», — говорится в сообщении.

Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC — PlayStation (@PlayStation) May 29, 2020

Напомним, что в июне традиционно проводится игровая конференция Е3, которую в этом году отменили из-за пандемии коронавируса. В связи с этим, по данным Bloomberg, производители консолей и игр стали пересматривать бюджеты своих рекламных кампаний на лето. Эксперты агентства считают, что если Sony все-таки презентует новую консоль в июне, то игровые эксклюзивы могут быть представлены а конце лета.

По данным СМИ, ориентировочная стоимость PlayStation 5 и ее главного конкурента Xbox Series X составит 500 долларов. Специалисты считают, что консоль от Sony уступает новой Xbox по ряду характеристик, однако у пятой PS все же есть одно серьезное преимущество — это SSD-накопитель со скоростью 5,5 Гб/с.