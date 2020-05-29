Единовременные выплаты на детей получат 1 июня 10 млн российских семей

Москва, 29 мая. Единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет получат 1 июня 10 млн семей. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Пенсионного фонда России.

«Средства будут выплачены на 15 млн детей. Первые выплаты по 10 тыс. рублей получат родители, подавшие заявление до 22 мая включительно», — уточнили в ПФР.

В ПФР также напомнили, что единовременная выплата перечисляется только на счет родителя, от имени которого подается заявление.

Рассмотрение заявлений, поданных для получения выплат на детей, занимает до пяти рабочих дней, а средства перечисляются в пределах трех рабочих дней. Эти сроки действуют для заявлений, направленных как в будние, так и в выходные дни.

Сотрудники фонда отметили, что отказы по заявлениям выносятся редко. Ошибки, допущенные родителями, выявляются ведомством при сверке данных. Но в случае, если в выплате все-таки отказывают, родитель получает соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после того, как заявление рассмотрено. Причиной для отказа, как уточнили в фонде, может стать иностранное гражданство заявителей, либо если родители живут за пределами России.

Напомним, новые меры поддержки семьям с детьми были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным на совещании 11 мая. Подростки тоже смогут получить помощь, если 16 лет им исполнится до 1 июля 2020 года. Родители малышей в возрасте до трех лет смогут оформить выплаты за апрель, май и июнь по 5 тыс. рублей за каждый месяц.