Кудряшов: Многочисленные вбросы о боевых самолетах РФ — часть предвыборного плана США

Twitter-аккаунт, поддерживающий так называемое Правительство национального согласия Ливии, попытался выдать старые самолеты Ливийской национальной армии МиГ-25, не использовавшиеся с 2011 года, за якобы прибывшие на ливийскую авиабазу Аль-Джуфра российские истребители МиГ-29. При этом «неопровержимыми доказательствами» стали скриншоты из общедоступного ресурса Google-карты.

Таким образом, что голословное заявление американских AFRICOM, что попытка ПНС Ливии самым нелепым образом подкрепить заявление Пентагона старыми снимками авиабазы ВКС РФ Хмеймим в Сирии и несколькими фотографиями боевых самолетов и доказать якобы передачу истребителей МиГ-29 из России в Ливию, оказались пустым звуком. Выдать желаемое за действительное, хоть и казалось просто, но увидеть очевидные промахи в предоставляемых «фактах» можно — достаточно лишь обратить внимание на детали.

Google Maps в деталях

При изучении все того же ресурса Google Maps и рассмотрении крупным планом ливийской авиационной базы Аль-Джуфра можно, хоть и с трудом, определить, что стоящие на ее территории самолеты — это советские Миг-25, а не МиГ-29, о чем говорит характерная форма воздухозаборников реактивного двигателя и оконечности крыла. А вот на снимках AFRICOM это сделать невозможно. Источник вброса, скорее всего, понимая, что обе машины относятся к одному классу и созданы одним и тем же ОКБ, поспешил опубликовать эту «сенсацию» в плохом качестве, намеренно скрывая конструктивные особенности, которые иначе можно было бы без труда идентифицировать.

ОШИБКИ ВБРОСА

Дело в том, что на авиационной базе Аль-Джуфра уже много лет находятся неиспользуемые военно-воздушными силами армии фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара образцы советской техники, такие как МиГ-25, Ту-22, а также различные транспортные воздушные суда. Вся эта техника уже не эксплуатируется ливийскими военными с 2011 года, так как самолеты имеют всевозможные повреждения и из-за затяжного внутриливийского кризиса многие годы никто не занимался их ремонтом и обслуживанием.

МиГ-25 — сверхзвуковой перехватчик, разработанный советским конструкторским бюро Микояна-Гуревича еще в конце 1960-х. В период конца 1970-х — начала 1980-х годов эти боевые самолеты были закуплены Ливией в количестве 96 единиц. Эта североафриканская страна являлась одним из главных пользователей данных истребителей-перехватчиков.

Однако самым интересным является тот факт, что именно этот Twitter-аккаунт на минувшей неделе разместил видеоролик с телом неизвестного белокожего мужчины, пытаясь выдать его за убитого бойца ЧВК «Вагнера». Таким образом, становится понятно, что протурецкое марионеточное «правительство» в Триполи, утратившее легитимность согласно Схиратским соглашениям еще в начале 2018 года, использует ряд интернет-ресурсов для ведения информационной войны. Террористы ПНС всячески отвлекают внимание международного сообщества от продолжающегося вмешательства Турции во внутренние дела Ливии, из-за которого страдает ливийский народ.

Хотелось бы отметить, что, помимо ливийских МиГ-25, на авиационной базе Аль-Джуфра находится несколько единиц советских дальних тяжелых сверхзвуковых самолетов Ту-22, которые тоже давно не эксплуатируются ливийскими пилотами. Вероятно, в ближайшее время стоит ожидать новую порцию обвинений со стороны AFRICOM в якобы передаче Россией ракетоносцев-бомбардировщиков Ливии, несмотря на то, что имеющиеся у североафриканской страны образцы уже вряд ли когда-нибудь поднимутся в небо.

Исторические факты тем не менее не помешали боевикам ПНС использовать снимки военного объекта ЛНА с непригодной для выполнения боевых задач авиационной техникой в качестве вброса, выдав их за «российские МиГ-29». Примечательно, что после предоставленных AFRICOM фотографий ужасного качества, на половине которых просто невозможно определить ни тип, ни принадлежность самолетов, аккаунт в соцсети Twitter, поддерживающий режим Файеза Сарраджа, опубликовал скриншоты с Google Maps, на которых тоже трудно что-либо однозначно определить.

Представитель Ливии в РФ дал развернутый комментарий о докладе AFRICOM и о целях, которые он преследует

Напомним, ранее командующий AFRICOM генерал ВС США Стивен Таунсенд заявил о том, что Россия якобы передала Ливийской национальной армии боевые самолеты. При этом американская сторона подчеркнула, будто бы деятельность Москвы усложняет ситуацию в североафриканском государстве. При этом в Пентагоне абсолютно ничего не сказали о турецкой интервенции в Ливию и продолжающихся нарушениях Анкарой оружейного эмбарго ООН, ни слова о регулярной переброске на ливийскую территорию сирийских террористов-наемников, завербованных Турцией в Идлибе для пополнения рядов вооруженных группировок ПНС.

Представитель Восточного правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов заявил, что нелепые и голословные обвинения Америки в адрес России напоминают ему сирийские события, когда Вашингтон приписал Москве серию химических атаках, которые сам же и срежиссировал.

Несостыковки и причины пресс-релиза AFRICOM

По его мнению, распространение заведомо ложной информации не поддается критике и обличает лишь того, кто за этим стоит. В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей он указал на нестыковки в заявлении представителей AFRICOM, рассказал зачем Штаты придумывают очередные антироссийские небылицы и какие цели преследует Запад.

«Первоначально они вообще продемонстрировали снимки с нашей авиабазы в Сирии, где находятся российские ВКС. Поэтому, конечно, доверия все эти информационные вбросы не вызывают. Позиция США, как мы видим, регулярно меняется. На определенном этапе они поддерживали Правительство национального согласия и даже какие-то операции против ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (террористические организации, запрещены в РФ. — Прим. ФАН) пытались с ними проводить. Точнее — демонстрировать, что проводят совместную борьбу с терроризмом. Потом они поддерживали фельдмаршала ЛНА Халифу Хафтара. В апреле, когда началась операция, Трамп лично звонил и выражал ему поддержку, сейчас — очередная смена вектора. США в преддверии выборов находятся не в простом положении, когда каждой из сторон, выдвигающей своих кандидатов, нужно нарабатывать политические очки», — объяснил он.

Америка, преследуя собственные политические цели, использует Ливию для нападок на Россию, чтобы решить внутренние проблемы и утвердить позиции на международной арене.

Стратегия США — создать как можно больше информационного шума

«К сожалению, насколько мы понимаем, военные тоже оказались втянуты во все эти предвыборные игры, очень долго обвиняли РФ в сотрудничестве с президентом Дональдом Трампом, что он является агентом российских спецслужб. Однако последний период его руководства страной показал, что это не так: ряд принятых Сенатом и непосредственно Трампом решений демонстрируют его реальный настрой по отношению к Москве. Тоже самое можно сказать и про Ливию, которая на сегодняшний день является инструментом в руках недобросовестных политиков и военных, каждый из которых пытается заработать политические баллы. Им удобно выставлять Кремль в качестве какого-то мирового зла, которое генерирует деструктивные процессы, хотя везде, где появляется Россия, наступает стабилизация, о чем свидетельствуют события в Сирии и Венесуэле», — напомнил собеседник ФАН.

Запад искусственно создает «инфоповоды» и фабрикует вбросы для последующего давления на итоги заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по ливийским вопросам.

«Все страны, которые пользуются поддержкой Российской Федерации, приходят в результате к стабильности и примирению, пусть и не в том виде, в котором хотелось бы видеть, но появляется хотя бы определенность, чего нельзя сказать об Америке и их партнерах по Североатлантическому альянсу. Хотят ли они втянуть коалицию НАТО в конфликт — так далеко сложно загадывать. Мы все-таки понимаем, что есть решения ООН, которые сложно игнорировать: они накладывают ограничения на военную активность, на поставку вооружения и военного контингента в Ливию. Скорее всего, все это делается в преддверии следующих заседаний Совбеза ООН, который уже собирает и анонсирует какие-то материалы. Все это мы уже видели в Сирии, когда РФ обвиняли в химических атаках, а в качестве доказательств представлялись непонятные данные», — заметил эксперт.

Сирийский сценарий США, когда американские пропагандистские СМИ систематически совершали информационные атаки против РФ, сегодня повторяется в Ливии. Мирные инициативы Москвы невыгодны Вашингтону, который с помощью вымышленного внешнего врага решает как внутренние проблемы, так и поддерживает ослабевающие позиции в мире.

«Тоже самое и здесь. Берутся первичные кадры со спутников, обрабатываются, что-то добавляется, что-то скрывается. И на основе этого делаются необоснованные выводы, демонстрируются какие-то фотографии, на которых якобы устранены опознавательные знаки, а на самом деле они читаются. Все это не выдерживает никакой критики, и понятно, что заявления AFRICOM политически мотивированы. Когда война течет своим ходом, а политика — своим, это понятно: военные — не политики. Но в США все совершенно наоборот — ВС используются для достижения определенных целей и во внутриполитической борьбе, и на внешнем периметре, и в давлении на партнеров по блоку НАТО, чтобы сподвигнуть их на какие-то коллективные действия в пользу Вашингтона. Комментировать это серьезно сложно, поскольку сами действия носят несерьезный характер», — возмутился Кудряшов.

В отличие от Америки, Россия не имеет военного командования в Африке и не открывает специализированные базы по всему миру. Однако Кремль заинтересован, чтобы все внешние конфликты решались мирным путем, что непонятно и неудобно для Вашингтона.

«Весь этот вброс появился на фоне внутриполитического конфликта США и подготовки заседания ООН. Мы пониманием, что Совет Безопасности сегодня всерьез занимается ливийской проблематикой и подготовкой неких материалов, которые будут доступны широкой публике чуть позже. Это все является базой для текущей активности США и их африканского командования. Фарс ситуации заключается в том, что у России нет африканского командования ВС, поскольку Москва не занимается экспансией и военным влиянием на внешние периметры. США, как мы знаем, имеют по всему миру огромное число баз, военного контингента, вооружения, размещенного зачастую без согласия тех стран, в которых оно находится. В той же Японии население высказывается против нахождения американских баз», — заметил он.

Последствия присутствия США в Африке

Собеседник ФАН проанализировал последствия вмешательства американского военного контингента в иностранные государства и пришел к выводу, что оно всегда негативно сказывается на общемировой ситуации.

«Военное присутствие США в какой бы то ни было стране имеет достаточно четкий и ярко выраженный характер. В первую очередь — запугивание местных жителей для достижения внутренних политических целей, которые никогда не связаны ни со стабильностью, ни с миром в других странах, — заметил он. — От задач США далеки даже их партнеры по НАТО. Ливия стала тем полигоном, на котором Америка отрабатывает свои цели путем обнародования этих якобы компрометирующих данных о переброске какой-то авиации. Россия же, в отличие от Запада, всегда действует открыто. Задачи по реализации каких-либо тайных, непонятных действий, которые американцы нам приписывают, ни перед руководством ЛНА, ни перед руководством РФ не стоят. Есть Ливийская национальная армия, которая борется с терроризмом. Есть ряд стран, которые стараются примирить враждующие стороны».

Россия в центре ливийского урегулирования

Если бы Россия имела военные задачи в Ливии, то они уже были бы решены, как в Сирии. Однако этого не происходит, поскольку никаких целей, помимо дипломатического урегулирования обстановки и вывода североафриканского государства из кризиса, Кремль не преследует.

«Россия в этом конфликте выступает в качестве арбитра, консультанта и посредника, который пытается перевести военные действия в политическое русло. Москва инициировала переговоры 13 января и собрала за одним столом и руководителя ПНС, и военачальника ЛНА, и представителя Палаты представителей. За последние годы это первый случай, когда в одном помещении собрались данные люди, что является реальным показателем намерений России. Обвинять Москву в достижении военных целей на территории Ливии? Если бы такие задачи и стояли, то они уже были решены, как например в Сирии. Очевидно, что такой задачи просто нет, никто ее не ставил перед ВС РФ. Консультации ведутся всегда, премьер-министр ПНС точно так же, как и Хафтар, прибывает в Россию на форумы и проводит на нашей территории переговоры с МИД и другими специалистами», — констатировал представитель Восточного правительства Ливии в РФ.

Он рассказал, что Америка планирует очередную информационную атаку против России с помощью сотрудников Организации Объединенных Наций и объяснил, зачем Запад эскалирует обстановку в Африке:

«Встречи в России посвящены лишь одной теме — поиску путей мирного решения ливийского кризиса. Поэтому я считаю, что все обвинения Запада абсолютно безосновательны. Они рассчитаны на избирателей американского правительства, на партнеров США по НАТО, на экспертов ООН. Штаты пытаются произвести впечатление. Но совершенно точно, что все ими сказанное далеко от истины: в Ливии нет никаких самолетов, о которых пишут американцы. Так же, как и нет никакой попытки России оказать военное влияние на итоги ливийского противостояния. Если отвлечься от внутренних задач США, то вкидывание подобных вбросов, с точки зрения внешней политики, им необходимо. В первую очередь — чтобы повлиять на экспертов ООН, которые сейчас готовят определенные предложения для Совета Безопасности ООН. Потому что мы знаем, что подготовка к заседанию по ливийским вопросам уже во всю идет. Есть разные варианты, которые уже рассматриваются, и этот вброс призван дискредитировать Россию как одного из основных посредников в этом процессе. Я убежден, что все обстоит именно так».

Американские СМИ нагнетают обстановку

Авторы заказных статей американских правительственных СМИ сконцентрированы на создании массированной медиа-кампании против РФ. Они намеренно игнорируют турецкую интервенцию в Ливии, чтобы не создать проблем партнеру по военно-политическому блоку на международной арене. Однако антироссийскую пропаганду легко разоблачить, поскольку в ней нет никакой доказательной базы. Таким образом, США и очерняет РФ, и снимает с себя ответственность за дезинформацию.

«Почему-то американские журналисты не пишут о турецких военных кораблях, которые находятся в территориальных водах Ливии, в районе Мисураты, о турецкой ЧВК SADAT. Масса поводов, которые, действительно, стоит обсуждать на международном уровне, на площадках ООН. Однако о них Запад предпочитает молчать, а вместо этого делает вбросы о непонятных перемещениях авиации из России в Сирию и далее в Ливию, что похоже на профанацию. Когда декларируются данные, которые невозможно проверить, сторона, которая это делает, снимает с себя ответственность за озвучиваемую информацию: «Вот мы сказали, что кто-кто куда-то перебросил, а дальше кому поверят — вам или нам?» Россия не занимается такими вещами и никогда не занималась, поэтому в конечном итоге это все бросает тень на сами Соединенные Штаты Америки и те пути, которыми они решают свои политические задачи», — подчеркнул дипломат.

Несостоятельные и голословные заявления Запада не смогут ввести в заблуждение ни людей, ни международной сообщество. Пресс-релиз AFRICOM, как и тексты американских журналистов, ничем не подкреплены, тогда как положительные результаты мирных инициатив России неоспоримы и убедиться в них можно, посмотрев, например, на Сирию.

«Не так давно представители ПНС обвинили ЛНА в использовании химического оружия против подразделений боевиков — вброс из того же разряда абсурдных обвинений в действиях, которых нет даже необходимости предпринимать. Но дискредитируют подобные провокации лишь тех, кто за ними стоит, поскольку мир сегодня изменился, большинство людей — думающие. А если человек интересуется внешней и международной политикой, он будет черпать информацию из разных источников, анализировать ее, сравнивать и делать выводы. Результаты деятельности Российской Федерации, в том числе военной, в международном пространстве носит позитивный характер. Россия является миротворцем в сегодняшнем урегулировании конфликтов разных стран, будь то Сирия или Венесуэла», — объяснил политик.

Терроризм — это тоже инструмент

В заключение Кудряшов напомнил, что в рядах нелегитимного «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа состоят джихадисты, последователи радикальных исламистских идей, которые насаждают террористический режим мирному населению Ливии. Он подчеркнул, что многие из экстремистских организаций искусственно создавались в США.

«Характер действий ПНС Ливии — это терроризм, который обусловлен тем, что внутри данного «правительства» состоит множество террористических группировок, которые имеют четкую и ярко-выраженную окраску по религиозному исламско-фундаменталистскому принципу. Это люди, которые исповедуют определенные убеждения. Кто бы их не поддерживал, Турция или Америка — это ничего не меняет по сути или характеру. Принцип давно известен, мы помним заявления госпожи Клинтон, что именно Запад создал «Аль-Каиду». Мы знаем, как это работает, что Штатам нужен враг, с которым они будут бороться, но этот враг должен быть непобедимым, чтобы поддерживать состояние постоянной войны и напряженности в разных регионах. Мы понимаем, что поддерживаемые ими люди, которые раньше воевали в Сирии, сейчас переброшены в Ливию для таких же задач. Чем больше таких нелепых примеров и вбросов будут демонстрировать американские ВС, тем меньше им будет доверять международное сообщество», — резюмировал представитель Правительства Ливии в Российской Федерации.

Таким образом, Вашингтон испытывает постоянную необходимость в борьбе с невидимым врагом. Именно поэтому в Сети появляются профанации и фабрикации различного толка, которые помогают американским властителям создавать иллюзию напряжения и собственной мощи, якобы проявленной в отражении несуществующих ударов извне.

Эксперты разоблачили заявления AFRICOM

Генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик, подчеркнул, что не понимает, каким образом на таких фотографиях вообще что-то можно рассмотреть. Американская сторона должна была предоставить нормальные снимки и только потом делать какие-то громкие заявления. А политолог Александр Асафов назвал сфабрикованными предоставленные США доказательства о якобы нарушении РФ эмбарго на поставки вооружения в Ливию и передислоцировании в страну истребителей четвертого поколения из Сирии МиГ-29.

А бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев, комментируя заявление AFRICOM, обратил внимание на странное расхождение в качестве представленных изображений-«доказательств». Он отметил, что в военном деле имеются определенные технические стандарты фото.

Накануне в интервью Федеральному агентству новостей главный редактор издания Politrussia Руслан Осташко отметил ущербность «доказательств» присутствия самолетов ВКС РФ в Ливии, которые были предоставлены военным командованием Соединенных Штатов в Африке.

Научный руководитель Института прикладного востоковедения и африканистики Саид Гафуров заявил, что пресс-релиз США следует считать стопроцентной провокацией, а все «доказательства» — фейками.

Военный эксперт Борис Рожин объясняет такие очевидные фейки тем, что в США давно недовольны занимаемой Россией нейтральной позицией по ливийскому кризису и взаимодействием со всеми сторонами конфликта.

Опроверг вброс о якобы имевшей место быть переброске российских истребителей МиГ-29 на аэродром в Эль-Джуфру и спикер Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари.

1 Организация запрещена на территории РФ.