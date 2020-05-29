Голикова заявила о снижении в 11,8 раза темпов прироста числа больных с COVID

Москва, 29 мая. Темпы прироста числа заразившихся коронавирусом в России снизились в 11,8 раза, а коэффициент распространения инфекции в стране меньше единицы. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.

«Уже к сегодняшнему дню, если считать начало апреля, темпы ежедневного прироста выявления новых случаев [COVID-19] в России сократились в 11,8 раза. Уже на протяжении нескольких дней мы фиксируем ежедневный прирост на уровне 2,3%», — сказала она

По словам Голиковой, на сегодняшний день коэффициент распространения инфекции в стране меньше единицы, и его дальнейшее снижение зависит от дисциплинированности россиян.

Ранее российский вице-премьер заявляла о том, что национальная система здравоохранения выдержала испытание пандемией, и нынешняя ситуация дает основания говорить о начале режима стабилизации ситуации с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 8572 новых случая коронавируса в 84 регионах. Снижение ежедневно подтверждаемых диагнозов CОVID-19 наблюдается в течение последних четырех дней. Во многих субъектах уже приступили к поэтапному ослаблению ограничительных мер. С 1 июня ряд запретов перестанет действовать в Москве, на которую приходится существенная часть пациентов с COVID.

Кроме того, Роспотребнадзор уже допустил возможность проведения футбольных матчей в присутствии болельщиков, а также выпустил правила работы кинотеатров в условиях пандемии.