Астролог дала Пелагее совет, как создать новую семью

Москва, 29 мая. Развод певицы Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным связан с непростым характером артистки, но она сможет найти новую любовь, если поработает над ошибками. Об этом заявила астролог Лилия Любимова.

Она уверена, что выстроить крепкие отношения Пелагее не позволяет ее вспыльчивая натура.

«Пелагея — девушка обидчивая, во-первых. Во-вторых, у нее действительно сложно с личной жизнью. И ей вообще будет сложно, если не прорабатывать гороскоп. У нее классические показатели на проблемы с личной жизнью, не то, что безбрачие. Безбрачие очень редко ведь бывает. Ей будет сложно построить надежный брак, у нее высокая планка, завышенные требования к партнеру, вспыльчивость», — объяснила ясновидящая в комментарии iReactor.

По словам Любимовой, певица совершает одни и те же ошибки, что абсолютно свойственно для нее. Натальная карта показывает, что Пелагея будет ходить кругами и даже может сойтись с бывшим мужем.

Эксперт не увидела значительных перемен в жизни звезды после развода. Она сказала, что у Пелагеи возможны лишь мелкие финансовые трудности, но никакого творческого застоя или критической депрессии ожидать на стоит.

Астролог предсказала, что в будущем певицу ждут новые отношения, но их придется подождать. Сначала она посоветовала певице со сложным характером провести серьезную работу над своими ошибками.

«Через год у Пелагеи появится шанс создать новую семью. Но это история такого плана: сошлись — разошлись. Это если она не будет совершать работу над ошибками. Потому что она очень непростой человек в личной и семейной жизни: обидчивый, капризный, придирчивый», — подчеркнула Любимова.

Певица Пелагея и хоккеист ЦСКА Иван Телегин состояли в браке на протяжении трех лет. Комментируя разрыв, певица заявила, что не жалеет о годах семейной жизни со спортсменом, а также выразила надежду, что им удастся сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для дочери Таисии.

Телегин после расставания с певицей стал встречаться с Марией Гончар. Молодую пару несколько раз видели на светских мероприятиях.