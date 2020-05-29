Фестиваль искусств «Черешневый лес» пройдет в новом формате

Москва, 29 мая. Юбилейный, двадцатый по счету открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» пройдет в новом для себя формате — это будет большой онлайн-концерт, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе Первого канала.

Концерт под называнием «Оптимистические выступления. Живой эфир» 31 мая соберет на своей площадке таких знаменитых исполнителей, как Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Игорь Бутман, Евгений Миронов, Марина Неелова, Полина Осетинская, Валерий Сюткин, Екатерина Шипулина и многих других.

Вести мероприятие будут актриса театра и кино, режиссер и сценарист Рената Литвинова и искусствовед и телеведущий, бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой.

«Фестиваль впервые пройдет без зрителей, — сообщили ФАН в пресс-службе компании Bosco di Ciliegi, бессменного организатора концерта. — Это и есть новый формат. Концерт посмотреть можно, но зрителей нет. Все артисты находятся в разных залах, на социальной дистанции. Сейчас, сами понимаете, такое время, что по-другому никак. А «Черешневый лес» должен быть!»

В пресс-службе компании также отметили, что исполнителей отбирали, как и всегда, творческие руководители фестиваля — Эдит и Михаил Куснировичи.

Организаторы сохранили и главную традицию фестиваля — посадку молодых саженцев черешни. Деревца доставят друзьям фестиваля домой, где они и смогут их посадить. Отметим, что на днях Рената Литвинова уже посадила у своего дома черешню.

Живой эфир фестиваля начнется на Первом канале 31 мая в 23.05. Ранее на это время планировался показ американо-канадского фантастического боевика «Хищник».

«Черешневый лес» — открытый фестиваль искусств, который с 2001 года каждую весну представляет большую программу театральных и кинопремьер, музыкальных событий, выставок, издательских и арт-проектов. На мероприятие всегда приглашаются звезды мирового масштаба, при этом на нем часто открываются новые имена.

От «Вишневого сада» к «Черешневому лесу» — такова скрытая метафора фестиваля. В начале XX века знаменитый русский писатель Антон Павлович Чехов отвел нарождающемуся русскому капитализму роль губителя вишневого сада. Ровно через сто лет сад решили посадить, но уже не вишневый, а черешневый.