Губерниев отреагировал на слова Познера про ура-патриотизм

Москва, 29 мая. Известный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что не видит ничего предосудительного в активной поддержке российских спортсменов во время прямых эфиров на различных соревнованиях.

В интервью YouTube-каналу «МИТЬКoff» он рассказал, как однажды об ура-патриотизме высказался телеведущий Владимир Познер. Губерниева позабавили слова журналиста, который счел странным тот факт, что комментатор во время работы активно болеет «за своих» вместо того, чтобы быть беспристрастным.

«Смотришь на американских комментаторов, немецких и думаешь: «Они что, не болеют?». И он сказал: «Мне эта позиция не близка». Я даже как-то думал с ним на эту тему пополемизировать. Мы как-то вместе летели, но говорили совсем о другом», — отреагировал Губерниев.

Ранее в центре внимания общественности оказался конфликт между Познером и режиссером Никитой Михалковым. Последний в одном из выпусков авторской программы «Бесогон» рассказал, что Билл Гейтс намерен чипировать людей на всей планете. Познер подчеркнул, что с уважением относится к таланту режиссера, написал ему личное письмо с мнением о передаче и попросил его нигде не публиковать.

Михалков просьбу не исполнил и прочитал отрывки из послания в эфире очередного выпуска «Бесогона». Познер в ответ принял решение обнародовать личную переписку с режиссером.