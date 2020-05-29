Москва, 29 мая. Президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемую новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», — говорится в указе за подписью главы государства.

Документ вступает в силу со дня его подписания. Как уточняли ранее в МВД России, новая редакция уделяет большое значение выявлению фактов распространения радикальной идеологии в СМИ и Интернете.

Тем временем стало известно, что Генпрокуратура РФ сможет выносить решение о внесудебной блокировке интернет-СМИ за оправдание экстремизма. Соответствующий законопроект разработали члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.