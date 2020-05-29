Поправки комиссии ГД по вмешательству не затронули конференции Каспарова и Ходорковского

Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству выступила с инициативой штрафовать по КоАП россиян, участвующих в заграничных мероприятиях НКО и фондов, признанных в РФ нежелательными. О том, кто в России ездит за рубеж для посещения семинаров, обучающих деструктивной деятельности и организации «цветных революции», читайте в нашем материале.

Ужесточение законодательства РФ

Глава комиссии Госдумы РФ по иностранному вмешательству Василий Пискарев рассказал журналистам, что политики выступили с инициативой — штрафовать по КоАП Россиян, посещающих зарубежные мероприятия организаций и фондов, признанных в РФ нежелательными. По словам парламентария, на иностранных площадках СМИ и НКО происходит обучение россиян, в частности молодежи, деструктивным технологиям и ведется подготовка активистов для «цветных революций» и организации погромов. Кроме того, людей вовлекают в наркопотребление.

Пискарев считает, что за поездки на подобные мероприятия надо привлекать к ответственности так же, как если бы люди занимались схожей деятельностью на территории России. Соответствующие поправки в КоАП уже подготовлены, сообщает «Интерфакс».

Отметим, что разработка поправок в КоАП является следствием работы, о начале которой Пискарев заявлял еще в декабре 2019 года. В конце прошлого года глава комиссии отмечал, что на заседании обсуждались поправки в российское законодательство с учетом ухода нежелательных НКО и российских активистов из-под юрисдикции РФ.

«У нас есть административная и уголовная ответственность, если события происходят в России, но, учитывая, что ответственности за обучение в этих центрах за границей не предусмотрено, все они перекочевали из России за границу», — заявлял Пискарев.

Парламентарий назвал среди стран-организаторов таких курсов Финляндию, Чехию, а также государства прибалтийского региона (Литва, Латвия, Эстония). По словам Пискарева, на ранней стадии обсуждения инициатива получила поддержку у представителей прокуратуры и Минюста.

Пропаганда наркопотребления

Решение комиссии по иновмешательству ужесточить законодательство в части пресечения деятельности нежелательных НКО и фондов может быть основано на фиксации реальных случаев обучения россиян за рубежом в сомнительных программах, имеющих антироссийскую направленность или признаки лоббирования деструктивных интересов. Об этом неоднократно сообщали российские СМИ.

Наркопотребление насаждает «Пражский центр гражданского общества» (Prague Civil Society Centre, PCSC). Это НКО, созданное признанной в России нежелательной организацией «Человек в беде» для продвижения «демократических инициатив». Скромный по размерам фонд взял на себя ответственность по строительству демократии на Кавказе, в Восточной Европе и Центральной Азии за счет собственных грантов. PCSC за свой счет организует семинары, проекты, стипендиальное зарубежное обучение на территории Чехии. В России чешский фонд поддерживает пропаганду запрещенного в обороте метадона для заместительной терапии и работает с активистами, популяризующими употребление наркотиков. Один из таких проектов — Trava.education («Трава»). Фонд предоставил активистке «Травы» Ольге Поляковой стипендию для развития проекта Drug Talks. Свой проект Anti228 на площадке PCSC в 2018 году презентовал Виталий Есипов — тоже активист «Травы».

Инспирирование протестных настроений, подготовка активистов для проведения «цветных революций» в РФ осуществляет целая плеяда признанных нежелательными организаций: NED, «Открытая Россия» и другие связанные с Михаилом Ходорковским структуры, Free Russia Foundation и другие.

Кто обучает подрывной деятельности?

«Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy, NED), основанный бывшим директором ЦРУ Уильямом Кейси, спонсируется по государственной и разведывательной линии США. Фонд является актором в гибридной войне против тех стран, которые проводят независимую от Вашингтона политику. Посредством подготовки активистов за рубежом NED создает условия для ведения подрывной деятельности в стране воздействия. Акцент делается на публичных персонах оппозиционного толка, из которых можно сделать «лидеров», и журналистах. Известно минимум о двух активистах из России, обученных в NED, — Алексей Навальный и Леонид Волков. Оба являются сотрудниками ФБК (фонд признан иноагентом).

«Журналистские программы» НКО США заканчивали основатели и главы ряда российских либеральных СМИ: Роман Баданин (Proekt.media), Елизавета Осетинская (The Bell), Роман Анин («Важные истории»). Часть СМИ, к которым «приложил руку» NED, были замечены в намеренном распространении дезинформации, публикации фейковых расследований.

«Подготовленных лидеров» уличали в организации протестов, в том числе несанкционированных. Пример — митинги лета 2019 года в Москве в рамках избирательной кампании в Мосгордуму, которые проходили при участии сотрудника посольства США Стивена Секстона. К летним беспорядкам и протестам также имеет отношение ранее упомянутый PCSC, создавший проект CampCamp, где подрывной работе обучали представителей НКО и журналистов.

Некоторые сотрудники ФБК, а также лояльные им публичные деятели из московского либерального политического крыла посещали зарубежные мероприятия Atlantic Council («Атлантический Совет», АС). НКО существует при военном блоке НКО, а целью прямо заявляет — продвижение лидерства США на международной арене. По данным российских СМИ, АС создает в странах мира сеть коллаборационистов, готовых поддержать идею американского господства и выступающих против властей в собственных государствах. Среди российских либералов, посещающих ранее мероприятия НКО США за рубежом, были Владимир Милов, Илья Яшин, Михаил Касьянов, Жанна Немцова, Гарри Каспаров. На дискуссионных площадках также видели создателя «Открытой России» Михаила Ходорковского.

На мероприятиях Atlantic Council «российские гости» критиковали власти РФ, выступали с докладами о диктате и тоталитарности в России, ратовали о России без Путина. Озвученные за рубежом тезисы продвигались через НКО и либеральные СМИ в РФ. Частыми посетителями дискуссионных площадок АС являются российские журналисты, выступающие по теме «дезинформации».

Мероприятия «Атлантического Совета» нередко проходят при содействии американского фонда Free Russia Foundation (признан нежелательной организацией), возглавляемого россиянами Натальей Арно и Владимиром Кара-Мурзой. FRF по аналогии с АС занимается созданием сети экспертов, активистов проамериканских взглядов. Различные гуманитарные и образовательные программы прямо направлены на создание негативного мнения о РФ, в том числе у россиян, проживающих за рубежом.

Организатором различных программ, конференций, движений антироссийского толка, создающих условия для беспорядков и незаконных протестов, является Михаил Ходорковский. В РФ под его контролем действует «Открытая Россия» и связанные с ней структуры — «Правозащита Открытки», «Объединенные демократы», форум «Свободные люди» и т.д. Однако бизнесмен также создает дискуссионные площадки за рубежом, которые служат своеобразной базой для обсуждения стратегии по деструктивной работе в России.

В настоящее время известно как минимум о двух подобных мероприятиях, прошедших в 2018 и 2019 году в Праге и Берлине — это конференции «Россия вместо Путина» и «Россия для граждан». На официальных сайтах прямо заявлено, что мероприятия созданы для оппозиционных сил, готовых противостоять российской власти. На панельных дискуссиях вырабатываются подходы борьбы с властью, формируются концепции существования общества без опоры на власть, а также ищутся активисты, готовые принять участие в различных политических проектах.

Посетители мероприятий — активисты «Открытой России», работающие непосредственно в РФ, журналисты «Дождя», «Медузы», иноагента «Радио Свободы», политики, политологи, а также муниципальные депутаты. Учитывая, что модерацию многих дискуссий осуществляют высокопоставленные члены движения «Открытая Россия», есть основания предполагать, что эти зарубежные конференции являются зарубежными площадками самой ОР.

«Внеюрисдикционный «Форум Свободной России»

В завершение отметим, что отдельного упоминания стоит «Форум Свободной России» (ФСР), созданный Гарри Каспаровым и Иваном Тютриным. Это своего рода движение, объединяющее российских оппозиционеров и проводящее конференции дважды в год в Литве. Информации о том, что ФСР действует под эгидой определенного юридического лица, нет, равно как и о том, представляет ли ФСР какой-либо фонд. На территории РФ движение официально не работает. За рубежом проводятся в основном ежегодные встречи. При всем этом «Форум Свободные люди» имеет признаки НКО: имеются руководящие органы, рабочие группы, разрабатываются программы, проводятся мероприятия и даже прорабатывается направление по финансированию проектов.

Комиссия Госдумы РФ должна обратить внимание на ФСР по двум причинам. Во-первых, «Форум» работает исключительно с оппозиционерами, настроенными против властей РФ. Участники конференций — политологи, депутаты, журналисты, блогеры из России. Во время дискуссий прорабатываются вопросы создания новых форм политического активизма и протеста в РФ, разрабатываются стратегии работы на выборах, поднимаются темы возможного дробления России на части, осуществляются призывы к международному сообществу по постановке препятствий России в реализации проектов за рубежом, поддерживаются антироссийские санкции и т.д. После обсуждений активисты и оппозиционеры возвращаются в Россию, где ретранслируют негативные тезисы, способствуют дезинформации и инспирированию протестных настроений.

Во-вторых, «Форум Свободной России» — наглядный пример наличия пробела в российском законодательстве. На данный момент ситуация складывается так, что ФСР — вне юрисдикции, хотя имеет признаки иностранной\международной НКО и пытается оказать влияние на российское общество. Это пробел необходимо устранить.