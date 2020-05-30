Как Франция ведет политику Франсафрик в Центральной Африке

Редакция Telegram-канала «Улыбаемся и машем» рассказывает о скрытых механизмах неоколониальной политики Франции в Центральной Африке (так называемой Франсафрик) на примере конкретных событий, произошедших в последние годы в этом настабильном регионе «черного континента».

За последние годы Африка стала местом нового политэкономического противостояния стран Запада и Востока, полем для конкуренции и тестирования новых технологий. Многие аналитики связывают с Африкой будущие максимальные точки экономического роста и развития. Кроме того, многие страны Африки уже меняют традиционное представление о континенте в лучшую сторону и привлекают огромные инвестиции, новых специалистов со всего мира условиями труда и своим образом жизни.

Впрочем, старые практики и проблемные регионы континента остаются теми же. Среди них — политика Франсафрик и центральноафриканский регион (страны Чад, Демократическая республика Конго, Республика Конго и, прежде всего, Центральноафриканская Республика), который продолжает оставаться источником плохих новостей.

Франсафрик — это совокупность политических действий Франции в Африке после распада традиционной колониальной системы. Или, иначе говоря, — это особые отношения метрополии со своими бывшими колониями. Принципы и механизмы этой политики позволяют Франции до сих пор сохранять свое влияние в странах Африки. Эта система достаточно устойчива на протяжении длительного времени. Эффективным механизмом реализации политики Франсафрик является влияние Франции — культурное (прежде всего языковое — международная организация сотрудничества «Франкофония») и финансовое (межрегиональная валюта — зона африканского франка). Однако у этой политики есть и обратная сторона, в соответствии с которой просвещенная европейская страна прибегает к весьма нелицеприятным методам в реализации своих геополитических устремлений. Рассмотрим это подробнее на примере центральноафриканского региона.

Реализацию влияния Франции в центральноафриканском регионе условно можно разделить на три компонента:

1) Чад и связанные с ним региональные игроки;

2) Коммерческая деятельность крупных французских компаний;

3) Провокации, за которыми стоят французские спецслужбы.

Чад и политика Франсафрик

Начнем с того, что Чад традиционно воспринимает север ЦАР как зону своего влияния. До недавнего времени ни одно из значимых внутриполитических событий в ЦАР не проходило без консультаций в Нджамене. И за спиной Чада, как правило, стояли интересы Франции.

На фоне традиционных инструментов Франсафрик режим Идриса Деби занимает особое место. Эта африканская страна часто играет ключевую, скажем так, силовую роль в системе Франсафрик. Даже в сравнении с другими традиционно авторитарными режимами Африки, правление Идриса Деби вызывает жесткую критику международных правозащитных организаций и негативную оценку со стороны других европейских государств и США.

Вся деятельность Идриса Деби — от прихода к власти в 1990 году, трений с соседями (Ливия, Судан), до усилий по объединению ряда стран в борьбе с терроризмом в зоне Сахеля — так или иначе, происходила в интересах Франции. Идрис Деби пришел к власти в крайне противоречивой и нестабильной стране и в сложных обстоятельствах. Находясь на пересечении интересов разных региональных игроков, он с самого начал сделал ставку на французов, вернее, на политическую и военную мощь Франции.

Внешняя политика Чада выражает собою французские интересы в центральноафриканском регионе. Деби действует там, где сама французская дипломатия или армия не может действовать (в силу ограничений международной политикой или в силу этических моментов). Борьба Деби с влиятельными соседями — Суданом и Ливией, это не столько борьба за интересы Чада, сколько борьба с конкурентами Франции за влияние в регионе.

Чадский проект «Селека»

В разгар последней «гражданской» войны (2013-2014 годов), устроенной мусульманским вооруженным объединением «Селека», самой влиятельной фигурой в ЦАР считался президент Чада Идрис Деби. Чад был главной движущей силой и выгодоприобретателем переворота 2013 года, в результате которого к власти пришел политический лидер «Селеки» — Мишель Джотодия.

Чад решал ряд задач с помощью «Селеки». Во-первых, Нджамена рассчитывала заработать на природных ресурсах южного соседа, во-вторых, убирала ставшего неугодным для Франции в силу своей самостоятельности президента ЦАР Франсуа Бозизе.

Начнем рассказ с ключевой фигуры. Абдулай Хиссен (Abdoulaye Hissene) — один из лидеров мусульман северо-востока ЦАР, выходец из народности рунга (гордых наследников султаната Сенусси), правая рука руководителя «Селеки» Нуреддина Адама и, по сути, главный организатор коалиции мусульманских народов севера «Селека». Родившийся в 1967 году, Хиссен с юных лет занимался торговлей алмазами и золотом. В 2009 году он перебирается в Чад и запускает компанию Djiguira в Нджамене, специализирующуюся на продаже автомобилей класса люкс. Талантливый предприниматель быстро подружился с президентом Идрисом Деби и его окружением, в дальнейшем используя это для построения собственной политической карьеры.

После прихода к власти «Селеки» в марте 2013 года Хиссен занимает пост министра по делам молодежи и спорта, а с 2014 года в новом статусе дипломата посещает Камерун, Республику Конго, Чад, Кению, ОАЭ, Швейцарию и Францию, где ведет переговоры с рядом политиков и бизнесменов. Параллельно он развивает алмазную компанию Badica/Kardiam, представленную своим филиалом в Бельгии (под санкциями ООН с августа 2015 года). Свою супругу, христианку из народа гбайя, он предусмотрительно отправил вместе с детьми во Францию. Совмещая роль бизнесмена, политика и лидера вооруженного формирования мятежников, Хиссен контролирует торговлю золотом и алмазами на севере и северо-востоке страны. Впрочем, деятельность Хиссена настолько интересна и обширна, что должна стать темой для отдельного исследования.

В заслуживающих доверия материалах проекта The Sentry также подчеркивается особая близость Хиссена к президенту Чада.

«Близкий человек Хиссена сказал, что он делает свои политические ставки на Чад. Несколько источников также указывает, что Хиссен поддерживает связи с окружением Идриса Деби», — отмечается в публикации.

Начиная с 2014 года, Хиссен был в прямом контакте с министром энергетики и нефти Чада Джерасемом Ле Бемаджелем, правой рукой первой леди Чада Хинды Деби Итно.

Государственная карьера Хиссена завершилась в 2016 году, когда власти ЦАР выдали ордер на его арест, но это не охладило его военно-политические амбиции. Абдулай Хиссен продолжает оставаться правой рукой Нуреддина Адама и одним из руководителей «Народного фронта за возрождение ЦАР» (Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC). Его считают автором многочисленных альянсов между вооруженными группировками экс-«Селеки» и переделов сфер влияния в ЦАР уже после подписания мирного соглашения 6 февраля 2019 года. Заказчики из-за рубежа, судя по всему, остаются теми же (Чад).

Нуреддин Адам (Noureidine Adam) ныне является политическим лидером FPRC. Этнический рунга. Его отец — имам, а мать — уроженка Чада. Наиболее значимый и авторитетный лидер в «Селеке».

Мохамед Мусса Дхаффан (Mohamed Moussa Dhaffane) — соучредитель «Селеки», в феврале-июле 2013 года являлся третьим политическим лицом в объединении (после Мишеля Джотодия и Нуреддина Адама). Вы удивитесь, но его мать также уроженка Чада.

Мохамед Мусса Дхаффан назначен министром водных ресурсов, леса и рыбной промышленности в феврале 2013 года, еще в коалиционном правительстве. Он сохранил этот пост во время прихода к власти «Селеки» в марте 2013 года после бегства Франсуа Бозизе из страны. Он и его люди виновны в серьезных преступлениях. В частности, 28 июня 2013 года они устроили бойню в столице Банги после того, как мирные жители вышли на акцию протеста из-за убийства «Селекой» местного жителя. В ответ на это, люди Дхаффана стали стрелять по толпе, убили шесть человек и десятки ранили, а затем разграбили окрестности.

Ныне Дхаффан является лидером вооруженной группы «Обновленная Селека» (Séléka Rénovée), которая действует на севере страны и в мусульманском районе PK5 в Банги. Если верить страничке в Facebook, генерал «Селеки» часто бывает во Франции, а его семья проживает в городе Безансон на востоке Франции.

Также в коалиции «Селека» принимали участие сугубо чадские вооруженные группировки. Например, «Центральноафриканское патриотическое движение» (Mouvement Patriotique pour le Centrafrique, MPC). Ее лидер — Махамат Алькатим (M. Alkatim Ahamat Mahamat), гражданин Чада и бывший чадский наемник.

Еще одним заметным чадским боевиком является генерал Абдулай Мискин (Abdoulaye Miskine), также бывший гражданин Чада, лидер «Демократического фронта Центральноафриканского народа» (Front démocratique du peuple centrafricain, FDPC), представитель народности нгама. Он не вошел в коалицию, однако его группировка активно участвовала в событиях, связанных с мятежом «Селеки». FDPC является одной из наиболее одиозных вооруженных группировок, участвовавших в кровавых событиях гражданских войн в ЦАР, а затем вошедших в число 14-ти группировок, подписавших Хартумские соглашения. В настоящее время Абдулай Мискин арестован в Чаде и находится в Нджамене, а власти ЦАР требуют его выдачи.

И это далеко не весь перечень полевых командиров, напрямую связанных с Чадом и косвенно с Францией, чье участие в мятеже «Селеки» и свержении правительства страны сложно переоценить.

Уже после падения «Селеки» и введении иностранных вооруженных сил, Чад продолжал влиять на ситуацию в Банги (с помощью вооруженного контингента чадской армии в составе миротворческой миссии). Чадская армия также напрямую присутствовала в Банги в целях защиты своих граждан и мусульман. Одной из ее акций был расстрел мирной демонстрации горожан Банги против «Селеки», в результате которой погибло 30 человек, еще 300 было ранено. Конфликты между христианским населением и чадскими солдатами были регулярными. Чадский контингент после нескольких инцидентов в Банги вынужден был в апреле 2014 года покинуть состав миротворческой миссии и территорию ЦАР.

В период правления «Селеки» (с марта 2013-го по январь 2014 года) Чад успел получить определенные экономические выгоды. В частности, речь шла о поставках ценных пород деревьев из ЦАР. 23 мая 2013 года Мишель Джотодия во время официального визита в Чад подписал «бартерное соглашение об обмене центральноафриканской древесины на чадскую нефть». Джотодия взял на себя обязательство поставлять древесину в обмен на чадскую нефть.

Другим источником экономической выгоды была значительно увеличившаяся приграничная торговля. Машины со всех уголков ЦАР прибывали на границу с Чадом для реализации награбленного имущества.

Аналитики признают, что Чад оказал влияние и на подготовку мирной Хартумской инициативы от 6 февраля 2019 года. Соглашение о мире в ЦАР объективно требовало вовлечения в политическое посредничество — помимо ООН и России — Судана и других центральноафриканских стран. Гарантом Хартумских соглашений выступил Африканский союз, на который в значительной степени влиял Чад, — привилегированный партнер Франции в этом процессе. Некоторые лидеры вооруженных групп, подписавших Хартумские соглашения, не скрывали своих отношений с французскими офицерами, от которых, по их словам, они получают инструкции.

Тем не менее уже с 2015 года, и особенно после избрания президентом страны Фостен-Арканжа Туадера (март 2016 года), Чад теряет свое влияние в стране. Но попытки сорвать мирный процесс продолжаются. Наиболее кровавой провокацией (в которой присутствует Чад) после 6 февраля 2019 года было массовое убийство мирных жителей на севере страны. 21 мая 2019 года — навсегда запомнится жителям деревень Кунджили (Koundjili) и Джумджум (Djoumjoum) на севере ЦАР. В тот день члены вооруженной группы 3R (Retour, réclamation, reconciliation) казнили более 40 мирных жителей (среди убитых — директор школы).

Вооруженная группа 3R действует в северо-западных районах Центральноафриканской Республики (регионы Nana-Mambere и Ouham-Pende) на границах Камеруна и Чада и совершает многочисленные акты насилия в отношении мирного населения. Регулярно происходят столкновения 3R с «Антибалакой». В результате вооруженных столкновений, регион вынужденно покинули 17 000 человек.

По сообщениям в СМИ, группировка 3R неоднократно получала оружие и транспортные средства из Чада. Руководитель группировки — выходец из Камеруна Абас Сидики (Abass Sidiki), а среди членов группировки присутствуют чадцы.

За попыткой дестабилизации явно прослеживаются интересы Франции. Массовое убийство мирного населения руками подконтрольных Чаду вооруженных группировок — явление в русле политики Франсафрик. Франции не выгоден мирный процесс в ЦАР под эгидой России, поскольку это ослабляет ее влияние в регионе. Достоверность этого тезиса доказывает и деструктивная деятельность французских спецслужб.

Кровавый лес

24 марта 2013 года «Селека» занимает Банги, Мишель Джотодия провозглашает себя президентом и формирует правительство, наполовину состоящее из вчерашних полевых командиров. Международное сообщество это не признает: Европейский Союз, ООН и США осудили переворот. Совет мира и безопасности Африканского союза приостановил членство ЦАР и ввел санкции в отношении семи лидеров «Селеки». То есть мы имеем дело с полностью нелегитимной властью. Она не признается ни на региональном, ни на мировом уровне.

Мы уже коснулись темы «кровавых алмазов» и деятельности одного из лидеров вооруженных формирований «Селеки» Абдулая Хиссена. Однако куда более благодатной сферой, с точки зрения финансирования вооруженных группировок, стала лесная отрасль. В период вооруженных столкновений и нахождения у власти «Селеки» ряд французских компаний продолжали успешную деятельность и сотрудничали с непризнанным правительством, пользуясь сложившейся обстановкой для наращивания объемов добычи древесины и извлечения дополнительной прибыли.

Фонд Global Witness, базирующийся в Великобритании и занимающийся защитой прав человека и окружающей среды, исследовал связи между лесной промышленностью, вооруженными конфликтами и коррупцией. Ему удалось установить, что во время кровавого правления «Селеки» французские компании продолжали эксплуатировать леса Центральной Африки в значительных масштабах. Пока тысячи ни в чем не повинных гражданских лиц подвергались пыткам и были убиты «Селекой», компании, базирующиеся во Франции, рубили лес и продавали его в Европу.

В частности, волонтеры фонда произвели скрытую съемку во время разговора с представителем компании Tropica-Bois, которая цинично выражает свое безразличие к торговле во время войны:

«Это Африка. Война здесь настолько распространена, что мы не обращаем внимания… Это не война, в которой гибнут белые люди. Это не война, которую мы должны избегать».

Французская Tropica-Bois (базируется в курортном городке Ницца) — крупнейшая компания трейдер древесины из ЦАР. Она зарегистрировала рекордную прибыль в 2013 году, увеличив объемы продаж на 247% по сравнению с 2010 годом. Компания также владеет (на 50%) компанией SEFCA, которая является крупнейшим лесозаготовителем в ЦАР и работает в стране с 1988 года.

В частности, компания SEFCA после вооруженного переворота в 2013 году выдала режиму «Селеки» и ее вооруженным людям платеж в размере 381 000 евро за обеспечение безопасности лесозаготовок и офисов компании, а также пропуск через КПП на дорогах страны.

Расследование Global Witness показало, что такие компании, как SEFCA, IFB и VICA смогли продолжить работу, потому что они заключили финансовые соглашения с повстанческой коалицией. В общей сложности они заплатили около 3,4 млн. евро «Селеке» за оказание услуг по защите их бизнеса. Эти три компании сосредоточили в период 2013 года 99% экспорта древесины из ЦАР и дали 40% дохода правительству «Селеки». В совокупности промышленные лесозаготовительные компании экспортировали около 190 000 кубометров бревен и пиломатериалов в период с января по декабрь 2013 года, что сопоставимо с объемами, экспортированными в предыдущие годы.

На вырученные средства «Селека» смогла приобрести оружие и продолжить свою деятельность.

Таким образом, потребители оказались невольными сообщниками мусульманских повстанцев. Вызывает серьезные сомнения законность древесины, которая была импортирована в Европу, и в частности во Францию ​​в этот период. В марте 2013 года вступил в силу «Регламент древесины» Европейского союза (ЕС), который, в принципе, требует, чтобы все операторы могли доказать законное происхождение приобретенной древесины. Может ли древесина, которая позволила заполнить казну режима, виновному в гибели тысячи людей, попасть в эту категорию?

Сегодня ЕС продолжает работать с компаниями, вовлеченными в конфликт и коррупцию, в торговлю «кровавым лесом». Среди стран-членов ЕС Франция играет главную роль в сохранении текущего положения вещей и оставляет данные компании безнаказанными. Более того, французское агентство развития (AFD) продолжает финансирование планов управления лесами (которые позволяют возобновлять лесной ресурс и часто сводятся к финансовой поддержке основных производителей древесины в стране) и защищает свою стратегию в ЦАР.

Провокация французских спецслужб

Рассмотрим подробно лишь один характерный случай, ставший достоянием СМИ. Речь идет о гражданине Франции Кристофе Рейнто. В мае-июне 2018 года это имя прозвучало практически во всех крупных африканских СМИ в связи с обострившейся ситуацией в ЦАР.

Попробуем провести тщательный анализ личности Кристофа Рейнто на основе открытых источников и ответить на вопрос: Кристоф Рейнто: наемник, авантюрист, предприниматель или сотрудник французских спецслужб? И что подобные личности несут для Африки?

Итак, Кристоф Рейнто (Dominique Christophe Raineteau), прозвище — Альфа. Гражданин Франции, родился 16 октября 1969 года в местечке Горж (Gorges) провинции Нант. Получил экономическое образование в Университете Хатфорда (University of Hartford, Кейптаун, ЮАР).

В период 1988 –1993 годов учился и проживал в ЮАР. Генеральный директор компании Aruba Inc. Security. Себя обозначает в качестве предпринимателя и эксперта в области африканской геополитики и вопросов безопасности, начиная с 1998 года. Специальный советник президента ЦАР Франсуа Бозизе в 2003 –2005 годах.

Также, судя по его профилю в LinkedIn, Кристоф Рейнто работал с различными миссиями в Нигере, Сьерра-Леоне, Кот-д’Ивуаре, Крыму (еще, когда он был в составе Украины) и Мавритании.

Известность широкой публики он получил следующим образом: 30 мая 2018 года в развернутом интервью телеканалу France 24 президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера сообщил, что граждане Франции — Бернар Кузен (Bernard Cousin) и Кристоф Рейнето (Christophe Raineteau) «манипулируют некоторыми политиками, вооруженными группами и частью гражданского общества в Центральной Африке с единственной целью — дестабилизировать демократический режим в Банги». Также, по словам главы государства, эти французские подданные регулярно общаются с лидером повстанцев Абдулаем Хиссеном.

Следующим шагом стало официальное обвинение от 3 июня 2018 года генерального прокурора ЦАР Эрика Дидье Тамбо (Eric Didier Tambo). В своем заявлении генеральный прокурор объявил о начале судебного расследования в отношении двух французов после нападения 1 мая 2018 года. Тогда вооруженные люди — члены ополчения самообороны мусульманского квартала, ворвались в церковь Богоматери Фатимы во время мессы и открыли огонь по верующим. 26 человек погибли, в том числе пастор, еще 100 получили серьезные ранения.

Помимо близости к повстанцам «Селеки», французы обвиняются в сотрудничестве с генералом Нимери Матаром Джамусом (Nimery Matar Djamous) по прозвищу Сила (Forse), и обучении его людей диверсионной деятельности.

Террористические акты, убийства и подрыв внутренней безопасности государства входят в число десяти пунктов обвинения. По данным обвинениям в Интерпол предоставлен международный ордер на арест французов. В своем заявлении прокурор также утверждает, что передал судье неопровержимые доказательства в виде фотографий и аудиозаписей. Реакции со стороны официальных представителей Франции не последовало.

Позиция Кристофа Рейнто

Сам Кристоф на данные обвинения отреагировал на следующий же день в социальных сетях, заявив:

«Я никогда не стремился дестабилизировать ситуацию вокруг президента Туадера, я просто говорил со всеми политическими деятелями страны, — от оппозиции до большинства, чтобы попытаться понять, почему в ЦАР все еще не наступил мир, несмотря на добрую волю многих политических деятелей. Я аналитик и специалист по безопасности, я не специалист по хаосу... Тот, кто тратит время на поиски заговоров, пусть возьмет на себя смелость собрать всех центральноафриканцев ради наступления мира!»

Позже, в развернутом интервью Кристоф Рейнто также заявил о невиновности и рассказал о своей деятельности в Африке. Кристоф позиционирует себя в качестве «гуманиста-авантюриста», который 25 лет путешествовал по Африке ради своего бизнеса и отказывается считать себя «наемником» или «агентом Франции».

23 сентября 2018 года в интервью изданию Presse Ocean Кристоф Рейнто сообщает:

«Сегодня я возобновил всю свою консультационную деятельность в области африканской геополитики. Лидеры бизнеса, с которыми я работаю, сохранили доверие, и я получил соответствующие заверения от французской дипломатии о своей безопасности… Я путешествую, не опасаясь ареста, но пока все еще избегаю Центральноафриканскую Республику».

Также он сообщил, что у него еще «остались интересы в ЦАР». Примечательно, что среди авторитетных людей, подтвердивших компетенции Кристофа как управленца (на его официальной страничке в социальной сети деловых контактов LinkedIn) — Жан-Серж Бокасса (Jean-Serge Bokassa).

Справка: Жан-Серж Бокасса (Jean-Serge Bokassa), сын диктатора ЦАР Жан-Беделя (Салах Эддин Ахмеда) Бокассы. При президенте Франсуа Бозизе в апреле 2011 года Бокасса-младший был назначен министром по делам молодежи, спорта, искусства и культуры. Он занимал этот пост до 2013 года. На президентских выборах в декабре 2016 года он безуспешно баллотировался в качестве кандидата в президенты. Впоследствии он поддержал кандидатуру Туадера во втором туре, состоявшемся в феврале 2016 года. Туадера победил на выборах, а после вступления в должность он назначил Бокассу в правительство министром внутренних дел, общественной безопасности и территориальной администрации (апрель 2016 года).

О значительных связях Кристофа в ЦАР, сохранившихся и сегодня, пишет также журналист из Банги Тьерри Симби (Thierry Simbi):

«Кристоф поддерживает тесные связи с Клементом Ндотизо (Clement Ndotizo), руководителем 7-го округа столицы Банги. Босс компании «Фокс секьюрити» Клемент Ндотизо принадлежит к президентскому большинству, и он является одним из тех, кто непосредственно работал от имени президента Туадера во время последних выборов Национального собрания в марте 2018 года. Кристоф Рейнто, таким образом, связан с людьми из самого близкого окружения Туадера».

В подтверждение своих слов журналист выкладывает скриншоты ныне удаленных фотографий со страницы самого Кристофа, на которых видна неформальная связь француза с семейством Клемента Ндотизо.

Данные факты также опровергают слова самого Кристофа, который утверждает, что не был в ЦАР уже 14 лет.

Задержание Рейнто на Мадагаскаре

По всей видимости, следующей целью (или заданием французской разведки?) предприимчивого француза стал Мадагаскар. Свое пребывание на острове Кристоф Рейнто не афишировал. Он был на Мадагаскаре в декабре 2018 года. По времени визит совпал с выборами президента острова, победителя которого французские СМИ пытались выставить нелегитимным. Потом вернулся в феврале 2019 года.

К моменту его возвращения (5 февраля 2019 года) уже действовал международный ордер на его арест, который 20 декабря 2018 года выдал центральноафриканский суд. После ареста в аэропорту Ivato в течение почти недели мадагаскарские власти удерживали Рейнто, а делегация силовиков уже прибыла за ним из Банги в Антананариву. Однако в субботу вечером 9 февраля 2019 года Мадагаскар предпочел выдать задержанного французскому посольству.

Юрист Сандра Мартин-Вайт (Sandra Martin-White) дала следующий комментарий изданию «Новости Центральной Африки» (Lanouvellecentrafrique) по поводу сложившейся ситуации:

«Во время его задержания в аэропорту Антананариву Франция колебалась: оставить этот вопрос на усмотрение центральноафриканцев или защитить своего гражданина? Парижу было все равно, поскольку он занят сейчас «желтыми жилетами». В итоге было оказано «очень дружелюбное» давление на правительство Мадагаскара, чтобы освободить Кристофа Рейнто и не отдать его правосудию в Центральной Африке. Таким образом, никто не сомневается, что он не будет отправлен в ЦАР. Мы находимся в обычных властных отношениях Франсафрик. Как сказал Бисмарк, сила — это право».

Другое африканское издание пишет, что в Банги не оценили такое право, когда Франция согласна делать только то, что она хочет, наплевав на международный ордер ЦАР в отношении Кристофа Рейнто:

«Именно из-за давления со стороны Парижа премьер-министр Мадагаскара уступил и распорядился об отправке Рейнто во Францию. Хотя ранее планировалось передать его ЦАР, чьи люди уже прибыли в Антананариву для ареста преступника».

Счастливый финал?

7 января 2019 года на своей страничке в Facebook Рейнто анонсировал выход своей книги под названием: «Моя легендарная биография» (I’m Legend Biography).

Есть предположение, что Рейнто придерживается ультраправых взглядов и в какой-то степени своей жизнью повторяет путь «короля наемников» Боба Денара (который, как известно, действовал в интересах Франции и сотрудничал с французской разведкой). Последняя попытка вмешательства в политику одной из африканских стран (27 сентября 1995 года — попытка вооруженного переворота на Коморских островах) была предпринята Бобом Денаром в возрасте 65 лет. Кристофу Рентье всего 60 лет. Все еще впереди?

Уроки для ЦАР

Во Франции же, в чьей бывшей колонии сегодня наступает долгожданный мир, относятся ревностно к успехам других государств. Страна привыкла считать центральноафриканский регион (да и африканский континент в целом) территорией своего безоговорочного влияния. Появление России и Китая и их успех в Африке не по душе официальному Парижу.

В попытках вернуть себе прежнее влияние Франция прибегает к услугам сомнительного рода людей — различным авантюристам и откровенным преступникам. Этой практике уже много лет. Сотни «солдат удачи» из Европы на протяжении второй половины XX века участвовали в десятках военных переворотов в Африке, вмешивались во внутреннюю жизнь многих государств, использовали возможности крупных западных компаний для извлечения личной выгоды. Законная и справедливая выдача Кристофа Рейнто в руки правосудия ЦАР навсегда бы поставила точку в порочной практике. Однако в долгой истории поставлено пока лишь многоточие.

В перечень инструментария Франсафрик входят также французский капитал и подконтрольные политические силы и режимы (как это было показано в начале статьи на примере Чада и французских компаний в сфере добычи леса). Погоня за властью и наживой остаются основными движущими силами неоколониализма и его практик на африканском континенте. Остается надеяться, что, чем больше игроков на континенте, тем большую возможность будут иметь национальные африканские власти для постепенного сведения данных практик к справедливому и взаимовыгодному сотрудничеству.