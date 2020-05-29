Сирия новости 29 мая 19.30: силы коалиции десантировались в Дейр-эз-Зоре, междоусобный конфликт в рядах боевиков СНА в Ракке

Сирия, 29 мая. Силы коалиции десантировались в Дейр-эз-Зоре, где арестовали нескольких мирных жителей. Междоусобный конфликт в рядах боевиков «Сирийской национальной армии» вспыхнул в Ракке. В Хасаке военная полиция ВС РФ провела патрулирование. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по опорным пунктам боевиков в Идлибе.

«Сирийская национальная армия» (СНА): лишилась боевика в результате междоусобного конфликта, начавшегося между двумя фракциями в провинции Ракка.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в установке бомбы в Дейр-эз-Зоре.

«Демократические силы Сирии» (SDF): присоединились к войскам коалиции при проведении рейда в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: штурмом взяла дом местного жителя и арестовала несколько сирийских граждан, подозреваемых в пособничестве террористам ИГ в Дейр-эз-Зоре; провела воздушную разведку в Хасаке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местные источники портала Halab Today сообщают, что боевики «Демократических сил Сирии» при поддержке международной коалиции провели спецоперацию в поселке Джейдет-Акидат, расположенном на востоке провинции Дейр эз-Зор. Рейд начался со штурма жилого дома, когда спецназ коалиции десантировался на его крышу. После этого под арест были заключены несколько мирных жителей, подозреваемых в сотрудничестве с террористами «Исламского государства».

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) передает, что на юге провинции пострадали двое бойцов из состава проправительственного ополчения «Лива аль-Кудс». Согласно данным военного источника, их автомобиль наехал на самодельную бомбу, установленную на дороге, близ города Меядин. При аналогичных обстоятельствах сегодня утром пострадали три бойца Сил народной самообороны, когда их автомобиль также наехал на самодельную мину-ловушку. В установке обоих СВУ подозревают террористов ИГ.

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжаются столкновения на линии разграничения сил правительственных сил и исламистских бандгрупп. По данным портала Masar Press Net, подразделения сирийской армии, дислоцированные на подступах к городу Саракиб, ведут огонь по опорным пунктам террористов у турецкого наблюдательного пункта и военного лагеря Аль-Мастум.

Провинция Ракка

Сирийская обсерватория по правам человека передает, что к северу от города Тель Абъяд произошло очередное столкновение между группировками, входящими в альянс «Сирийской национальной армии». На этот раз конфликт произошел в поселке Аль-Масраб между членами военной полиции СНА и боевиками «20-й дивизии». В результате завязавшейся перестрелки пострадали несколько человек, один боевик СНА скончался от полученных ран до того, как ему успели оказать медицинскую помощь. В рядах протурецких сил это далеко не первое столкновение, в оккупированном «Сирийской национальной армией» кантоне Африн на севере Алеппо также не утихают междоусобные конфликты между военной полицией СНА, «Ахрар аш-Шаркыя», «20-й дивизией» и «Джейш аль-Ислам». Основной причиной столкновений в рядах СНА является раздел награбленного имущества. В Хасаке протурецкие боевики поджигали поля местных фермеров, когда не сумели договориться, как поделить между группировками урожай.

Провинция Хасака

По информации портала Aleppo AMC на севере Хасаки прошло очередное патрулирование. Патруль российской военной полиции был замечен на дороге между поселениями Телль-Тамр и Абу-Расин. Источник также сообщает, что позднее в воздушном пространстве над Тель-Тамром был замечен самолет-разведчик ВВС США.

У оккупированного «Демократическими силами Сирии» города Аш-Шаддади в очередной раз совершили вылазку неизвестные боевики, предположительно из «спящих ячеек» «Исламского государства». Как сообщат новостное агентство North Press, боевики въехали в город на мотоцикле и бросили ручную гранату в мирных жителей. Взрыв ранил мужчину и троих детей, все четверо в настоящее время находятся в госпитале.

1 Организация запрещена на территории РФ.