Украденный дневник Пушкина найден. ФАН-ТВ

Полиция Сочи вернула дневник известного писателя. Рукопись Александра Пушкина оценивается в 75 млн рублей.

«С сообщением о квартирной краже в дежурную часть отдела полиции Центрального района УД по городу Сочи обратился местный житель. Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что из его домовладения исчез дневник с рукописными записями, датированными XIX веком. Со слов заявителя ущерб составил 75 млн рублей», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Похитительницей наследия поэта оказалась 39-летняя женщина, бывшая сожительница владельца дневника. Следователи вышли на нее после нахождения отпечатков пальцев и проведения дактилоскопической экспертизы. Подозреваемая призналась, что украла рукопись потому, что ей нужны были деньги. Мать и ребенок женщины, по ее словам, болели, и женщине нужно было уехать к ним.

Преступница планировала кражу заранее. Знала, что книга редкая и дорогая. Владелец пригласил женщину домой. Тогда-то редкость и была украдена. Дневник похитительница планировала продать коллекционерам за 221 млн рублей. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Кража», которая грозит наказанием до 10 лет лишения свободы.

На данный момент правоохранители вернули дневник владельцу. Документ представляет собой 174 страницы рукописей Александра Пушкина. Ранее рукопись считалась утерянной.