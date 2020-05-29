Турчинов рассказал, как Янукович грозил повесить его на Крещатике

Киев, 29 мая. Экс-президент Украины Виктор Янукович во время Евромайдана в 2014 году «устраивал истерики и угрожал». Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По его словам, он беседовал с Януковичем дважды. Турчинов утверждает, что экс-президент якобы дал команду «зачистить» Майдан, однако из-за того, что силовики предупредили о возможных жертвах, использовать оружие не стали. При этом в день столкновений на Майдане 18 февраля 2014 года «все же начали стрелять».

«В то время состоялась вторая встреча. Янукович устраивал истерики, был невменяем, угрожал, что всех нас повесит на столбах на Крещатике», — заявил Турчинов в шоу «Гончаренко рулит».

Ранее Печерский районный суд Киева заочно арестовал Виктора Януковича на два месяца по делу Евромайдана. Кроме того, бывший глава государства заочно арестован по делу об «узурпации власти».

В 2013 году на Украине начались акции протеста из-за приостановки переговоров по ассоциации с Евросоюзом. События получили название Евромайдана и привели к масштабным беспорядкам и столкновениям в Киеве в феврале 2014 года. Виктор Янукович был вынужден покинуть страну.