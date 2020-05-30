Эксперты уверены, что поправки в конституцию улучат ситуацию с правами детей в России

Москва, 29 мая. Поправки в конституцию улучшат ситуацию с правами детей в России, убежден член рабочей группы по подготовке изменений в основной закон Богдан Безпалько.

В начале весны президент России Владимир Путин принял закон о внесении изменений в конституцию, но предусмотренные им поправки вступят в силу только в случае одобрения россиянами на общенациональном голосовании. Изначально голосование было назначено на 22 апреля, но в связи с пандемией коронавируса его перенесли. Накануне глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия продолжает готовиться к проведению общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

В частности, в статью 67 внесут пункт 4, в котором прописано, что дети — важнейший приоритет государственной политики, это значит, что государство обязуется создавать условия для нравственного, интеллектуального и физического развития детей.

«Это один их элементов поворота в социальной политике, который хотят осуществить президент и правительство. Забота о детях, их воспитание станут одним из главных приоритетов», — добавил Безпалько.

Депутат Государственной думы России Оксана Пушкина в свою очередь заявила, что будущее принадлежит детям, а это значит, что к их мнению нужно прислушиваться.

«Предубеждения и эйджизм могут сыграть с обществом злую шутку. В нашем советском прошлом две девочки, Саманта Смит и Катя Лычева, стали символами стремления к миру двух великих стран, СССР и США. Их использовали в политических целях? Безусловно! Но они стали символами мирного будущего для всей планеты, и это было прекрасно», — сказала Пушкина в беседе с «ПолитЭкспертом».

Она выразила уверенность, что будущее за яркими, неординарно мыслящими и смелыми людьми. И шанс проявить себя должен быть, по мнению депутата, у всех детей, в том числе у шведской активистки Греты Тунберг.

Пушкина, которая ранее занимала должность уполномоченного по правам ребенка в Московской области, отметила, что в России использовать несовершеннолетних детей в корыстных целях сложно — они защищены законом. Она напомнила, что персональные данные и фотографии детей не могут быть обнародованы без письменного согласия родителей.

Ранее ряд экспертов Федерального агентства новостей уже отмечал важность внесения поправок в российскую конституцию. По их мнению, изменения в основной закон призваны защитить права детей, ускорить развитие экономики и повысить уровень жизни россиян, а также пресечь любые попытки посягательства на Крым, Калининград и Курильские острова.