Минпросвещения РФ допустило проведение очных выпускных в ряде регионов

Москва, 29 мая. Министерство просвещения России рекомендовало организовать онлайн-выпускные для школьников 27 июня, кроме того, в ведомстве допустили в некоторых субъектах проведение очных праздников. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Главным праздничным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер», программа которого охватить все регионы страны, а в заключительной части выпускников будет ждать популярный ежегодный фестиваль Петербурга «Алые паруса».

«В этом году около 700 тысяч школьников оканчивают 11-е классы. В целях защиты здоровья учащихся и педагогов большинство мероприятий 27 июня будут проходить в онлайн-режиме. Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение очных выпускных при соблюдении требований Роспотребнадзора возможно и после окончания экзаменационной кампании ЕГЭ. Специальные рекомендации будут направлены во все субъекты.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что выпускной бал является традицией, которая объединяет одиннадцатиклассников, их родителей и педагогов, поэтому важно ее сохранить. Однако в связи с непростой санитарно-эпидемиологической обстановкой важно не допустить, чтобы этот праздник омрачился заболеваниями.

На этой неделе в стране продолжаются мероприятия, посвященные «Последнему звонку». В Сети, в официальном сообществе Минпросвещения во «ВКонтакте», был запущен праздничный марафон в поддержку выпускников, собравший на одной площадке школьников, их родителей и педагогов.