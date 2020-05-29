Власти распорядились вернуть налог самозанятым россиянам

Москва, 29 мая. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым, сообщила пресс-служба правительства.

Уточняется, что возврат будет автоматическим, никакие документы для это предоставлять не нужно. Средства поступят на банковскую карту, сведения о которой были указаны в мобильном приложении «Мой налог».

«Это предусмотрено правилами предоставления субсидий, которые также утвердил Михаил Мишустин», — подчеркнули в пресс-службе.

На эти цели из резервного фонда кабмина выделяется 1,6 миллиарда рублей.

Напомним, специальный налоговый режим для самозанятых россиян, предусматривающий уплату налога на профессиональный доход,начал работать с 2019 года. Сначала режим действовал в пилотном режиме в четырех пилотных регионах, а начиная с этого года он начал работать еще в 23 регионах России. Власти остальных субъектов РФ смогут запустить этот режим у себя с 1 июля этого года. Решение о том, вводить или не вводить данный режим, власти регионов могут принимать самостоятельно.

Решение вернуть самозанятым гражданам налог за минувший год было принято на фоне экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. С таким предложением 11 мая выступил президент РФ Владимир Путин. Помимо этого, он предложил выделить самозанятым налоговый капитал в размере одного МРОТа. Таким образом, по мнению Путина, самозанятые граждане смогут и заплатить налог, и сохранить доход.

По подсчетам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, только в столице возврат налоговых выплат составит 495 млн рублей, отмечает телеканал 360.