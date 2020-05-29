Пригожин пожаловался на преследование Валерии ее бывшим мужем

Москва, 29 мая. Бывший муж известной певицы Валерии Александр Шульгин до сих пор преследует артистку. Об этом заявил ее нынешний супруг, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, все дело в авторских правах. Шульгину по-прежнему принадлежат права на некоторые композиции, которые исполняет Валерия.

Пригожин пожаловался, что без бывшего супруга артистки теперь не проходит ни один концерт. Им приходится брать у него разрешение на исполнение песен.

«Он до сих пор не успокоился. <...> При этом мы с Валерией воспитали его детей. За все годы он не дал ни копейки денег. Ни разу не пересылал алименты», — подчеркнул продюсер.

Брак с продюсером Шульгиным стал для певицы вторым. Ранее она была замужем за музыкантом Леонидом Ярошевским, вместе с которым приехала из Саратова поступать в Институт Гнесиных. С Шульгиным исполнительница развелась в феврале 2002 года. С тех пор она воспитывает дочь и двух сыновей от этого брака.

Валерия и ее нынешний супруг ранее оказались в центре скандала. Пригожин пожаловался, что многие артисты из-за пандемии коронавируса оказались в бедственном положении, поскольку лишились привычного заработка. Слова продюсера высмеял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и предложил «скинуться» Пригожину на еду.