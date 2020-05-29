Посвященные врачам граффити появились на российских домах. ФАН-ТВ

В разных регионах России художники граффити расписывают дома в стиле стрит-арт. Свои рисунки они посвящают борьбе с коронавирусом и прежде всего врачам, которые стоят на передовой.

В Челябинске, например, появился портрет девушки в медицинской маске с караваем в руках. Художники решили обратить внимание местных жителей на важность соблюдения правил безопасности.

На хозяйственной постройке художники Челябинска изобразили Чумного доктора в защитном костюме, по задумке он стоит на страже здоровья населения.

В Екатеринбурге и Уфе художники посвятили свои граффити врачам. Там появились изображения медицинских работников, вооруженных шприцами и лекарствами. В Екатеринбурге для такого рисунка выбрали ближайший дом к больнице, в которой лечат пациентов с COVID-19. Медработники видят рисунок из окон, он ежедневно напоминает работающим в "красной зоне" о благодарности населения за их труд и отвагу.