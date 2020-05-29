Гузеева рассказала, как упала пьяной во время спектакля

Москва, 29 мая. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась, что однажды сорвала спектакль, потому что вышла на сцену пьяной. Об этом она рассказала в эфире передачи «Давай поженимся!».

Героиней одного из выпусков программы по поиску второй половины стала девушка, которая испытывает проблемы с алкоголем. Она честно рассказала ведущим, что злоупотребляет спиртным.

Гузеева категорично заявила, что от этой привычки нужно избавляться, а затем на собственном примере объяснила, что из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы. Звезда вспомнила, как играла спектакль в нетрезвом состоянии.

«И думаю: дай-ка я упаду. И я прям упала, и мне так хорошо. Я как-то покатилась, какую-то отсебятину стала нести. Смотрю, какое-то напряжение, а про себя думаю: я гениально играю, я Сара Бернар», — приводит начало рассказа ведущей портал «7 дней.ру».

Ведущая отметила, что пьяные люди в состоянии не видят себя со стороны, и поэтому могут оказаться в неприятной ситуации.

«Я, например, сорвала спектакль», — констатировала актриса

Гузеева не боится показать себя с невыгодной стороны и никогда не стесняется говорить то, что думает. Она решительно отвечает хейтерам, не давая себя в обиду.

Ранее известная актриса честно высказала недовольство резиденту Comedy Club Гарику Харламову, который часто подшучивает над шоу «Давай поженимся!». Раздраженная регулярными подколами юмориста она во время одного из выпусков передачи заявила, что тот ее «задолбал», передает «Газета Кемерова».