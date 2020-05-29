Леонков о бомбардировщиках США над Украиной: Продвижение НАТО на Восток приносит плоды

Появление американских бомбардировщиков над Украиной — это историческое событие. Об этом в интервью ФАН заявил военный аналитик Алексей Леонков.

Ранее командование ВВС США в Европе сообщило, что в пятницу 29 мая два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer (военные номера 85-0060 и 86-60139) впервые в истории зашли в воздушное пространство Украины. В полете над страной их сопровождали украинские истребители Су-27 и МиГ-29.

Как стало известно, B-1B совершили беспосадочный перелет с воздушной дозаправкой с континентальной части США в Европу, после пересекли Польшу и вошли в воздушное пространство Украины. Немного не долетев до Киева, американские бомбардировщики развернулись и продолжили полет на юг через акваторию Черного моря, где их на сопровождение взяли российские Су-27П и Су-30СМ.

В Минобороны РФ сообщили, что полеты российских самолетов проходили строго в соответствии с международными правилами. После выполнения задачи истребители вернулись на аэродром базирования.

Комментируя появление американских B-1B Lancer в воздушно пространстве Украины, военный аналитик Алексей Леонков назвал появление бомбардировщиков ВВС США у границ России историческим событием, так как еще во времена существования Варшавского договора «ни один американский летчик никогда бы к нам не сунулся».

«Ситуация показывает, что продвижение НАТО на Восток приносит свои плоды. Мы видим бомбардировщики и над Балтикой, и над Черным морем, видим, что они летают с Востока, с Запада, с Севера залетают. Американцы это объясняют поддержкой союзников, их эксперты говорят, что эта отработка нужна летчикам для выполнения боевых задач и освоения новых координат воздушного пространства. Раньше таких полетов не было, а тут такая благая возможность долететь до Киева. К тому же это была пара бомбардировщиков, что можно назвать боевой единицей, а я напомню, что в событиях 2018 года, когда США наносили ракетные удары по Дамаску, со стороны Иордании как раз вылетала пара B1B, которые произвели запуски крылатых ракет», — сказал эксперт.

Собеседник Федерального агентства новостей отметил, что сейчас в Пентагоне рассматривают возможность установки на B-1B Lancer гиперзвуковых ракет, оснащенных ядерными боеголовками. А это прямое нарушение положений Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III).

«То есть сейчас нам Америка демонстрирует свою храбрость, показывает, что может долететь до наших границ и что России нужно встать по стойке смирно, и занимается какими-то неагрессивными, с их точки зрения, планами. Хотя Москва никогда не проявляет агрессию, не проводит учения, в которых США или какая-то страна Европы фигурирует в качестве стороны агрессии, у нас всегда условный противник. Если мы говорим об американской стратегии, то в ней Россия и Китай названы врагами первого порядка, даже не соперниками, а именно врагами. А ведь раньше они нас называли ревизионистами или соперниками. Поэтому такие полеты, к сожалению, будут совершаться», — продолжил Алексей Леонков.

К тому же, направив стратегические бомбардировщики в воздушное пространство Украины, по мнению эксперта, Вашингтон продемонстрировал поддержку Киеву, который повысил градус напряженности в Донбассе.

«То есть мы видим некое психологическое давление на Россию, они думают, что мы в результате пандемии COVID-19 ослабли, что на самом деле у нас огромное количество народа умерло, в том числе в вооруженных силах, поэтому можно так летать. […] К тому же американцы могут достать до России. Сядут, например, в аэропорту Борисполя, заправятся или дооснастятся, а может быть и без посадки нанесут удары крылатыми ракетами по России. В принципе, такой сценарий вполне вероятен, но нужно понимать, что наш министр обороны назвал западное направление наиболее опасным. Это даже не констатация факта, а не что иное, как предупреждение той стороне, что мы понимаем, что они демонстрируют и показывают», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, бомбардировщики ВВС США не первый раз проводят операции вблизи границ России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, появление американских самолетов создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран. Москва не раз призывала Вашингтон отказаться от этих полетов, но американские власти ответили отказом.