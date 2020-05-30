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Три новые выплаты на детей с 1 июня 2020: кто сколько получит, как подать заявление

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Три новые выплаты на детей с 1 июня 2020: кто сколько получит, как подать заявление

Три новые выплаты начнут получать семьи с детьми с 1 июня 2020 года. Такое решение принято правительством, чтобы поддержать россиян, которые финансово пострадали из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Кто получит деньги

С 1 июня предусмотрены три выплаты семьям с детьми:

— ежемесячное пособие на детей до трех лет;

— ежемесячное пособие на детей от трех до семи лет;

— единовременная выплата по 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет.

Также вдвое повысят пособие по уходу за детьми.

Три новые выплаты на детей с 1 июня 2020: кто сколько получит, как подать заявление

Размеры выплат, как подать заявление, что для этого требуется

Прием заявлений на выплату в десять тысяч рублей начался с 12 мая и продлится до 1 октября. Заполнить заявление можно дистанционно через портал Госуслуги, а также очно — в отделениях МФЦ или ПФР. Сделать это может любой из родителей.

В случае, если заявление подали оба родителя, вопрос будет решаться индивидуально. Это необходимо, чтобы избежать ситуаций, когда живущий отдельно родитель (чаще отец) оформляет выплату первым и забирает ее себе, фактически, обкрадывая своего ребенка.

Еще одна выплата на семьи с детьми — ежемесячное пособие на детей до трех лет за апрель, май и июнь. Размер выплаты составит по пять тысяч рублей за каждый месяц.

Многие родители уже получили выплаты за май и апрель, на очереди — июнь. Деньги получат в том числе семьи, не имеющие прав на материнский капитал.

С 1 июня начнутся выплаты на детей до трех лет, родившихся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

С 6 мая осуществляется прием заявлений на ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет, размер которой регулируется на региональном уровне и составляет половину регионального прожиточного уровня (в среднем речь идет о сумме около шести тысяч рублей). На сайте Госуслуги необходимо уточнить список документов, которые требуются для оформления такой выплаты.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты представляется родителем (опекуном, попечителем) ребенка, либо уполномоченным представителем. Документы можно подать в центр социальной поддержки населения по месту жительства, либо месту пребывания родителя по предварительной записи; а также через МФЦ, через портал Госуслуги или почтой.

Кроме того, во многих регионах помощь получат семьи с детьми, родители которых потеряли работу после 1 марта. Выплаты на детей безработных родителей, как правило, рассчитаны на три месяца — с апреля по июнь включительно.

Крым позаботился о подростках

Крым позаботился о подростках

Многие россияне высказывали претензии, что единовременная выплата в десять тысяч рублей не предусмотрена для подростков от 16 до 18 лет, которые, как правило, не имеют работы и источников дохода. При этом на их питание и содержание родители тратят денег больше, чем на малолетних детей.

Помочь этой проблеме решили в Крыму, там с 1 июня начнется прием заявлений на получение единовременной денежной выплаты в десять тысяч рублей на подростков от 16 до 18 лет. Деньги будут выплачиваться из бюджета Республики Крым.

На выплату смогут рассчитывать родившиеся с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года включительно.

Подать заявление можно до 1 октября через портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым, через органы соцзащиты населения по месту жительства или через МФЦ.

Если в семье двое и более детей в возрасте от 16 до 18 лет, для получения на каждого из них единовременной выплаты необходимо одно общее заявление. Выплаты начнут поступать на счета родителей с 15 июня 2020 года.

Выплата предоставляется, если хотя бы один из родителей, усыновителей, а также опекун или попечитель имеют регистрацию в Республике Крым. В этом случае не имеет значения, где именно проживает или учится подросток, которому предназначена выплата.

И, наоборот, если у родителей нет крымской регистрации, но их ребенок получает в Крыму очное среднее или высшее образование, семья также имеет право на выплату.

Три новые выплаты на детей с 1 июня 2020: кто сколько получит, как подать заявление

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