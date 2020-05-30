Три новые выплаты на детей с 1 июня 2020: кто сколько получит, как подать заявление

Три новые выплаты начнут получать семьи с детьми с 1 июня 2020 года. Такое решение принято правительством, чтобы поддержать россиян, которые финансово пострадали из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Кто получит деньги

С 1 июня предусмотрены три выплаты семьям с детьми:

— ежемесячное пособие на детей до трех лет; — ежемесячное пособие на детей от трех до семи лет; — единовременная выплата по 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет.

Также вдвое повысят пособие по уходу за детьми.

Размеры выплат, как подать заявление, что для этого требуется

Прием заявлений на выплату в десять тысяч рублей начался с 12 мая и продлится до 1 октября. Заполнить заявление можно дистанционно через портал Госуслуги, а также очно — в отделениях МФЦ или ПФР. Сделать это может любой из родителей.

В случае, если заявление подали оба родителя, вопрос будет решаться индивидуально. Это необходимо, чтобы избежать ситуаций, когда живущий отдельно родитель (чаще отец) оформляет выплату первым и забирает ее себе, фактически, обкрадывая своего ребенка.

Еще одна выплата на семьи с детьми — ежемесячное пособие на детей до трех лет за апрель, май и июнь. Размер выплаты составит по пять тысяч рублей за каждый месяц.

Многие родители уже получили выплаты за май и апрель, на очереди — июнь. Деньги получат в том числе семьи, не имеющие прав на материнский капитал.

С 1 июня начнутся выплаты на детей до трех лет, родившихся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

С 6 мая осуществляется прием заявлений на ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет, размер которой регулируется на региональном уровне и составляет половину регионального прожиточного уровня (в среднем речь идет о сумме около шести тысяч рублей). На сайте Госуслуги необходимо уточнить список документов, которые требуются для оформления такой выплаты.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты представляется родителем (опекуном, попечителем) ребенка, либо уполномоченным представителем. Документы можно подать в центр социальной поддержки населения по месту жительства, либо месту пребывания родителя по предварительной записи; а также через МФЦ, через портал Госуслуги или почтой.

Кроме того, во многих регионах помощь получат семьи с детьми, родители которых потеряли работу после 1 марта. Выплаты на детей безработных родителей, как правило, рассчитаны на три месяца — с апреля по июнь включительно.

Крым позаботился о подростках

Многие россияне высказывали претензии, что единовременная выплата в десять тысяч рублей не предусмотрена для подростков от 16 до 18 лет, которые, как правило, не имеют работы и источников дохода. При этом на их питание и содержание родители тратят денег больше, чем на малолетних детей.

Помочь этой проблеме решили в Крыму, там с 1 июня начнется прием заявлений на получение единовременной денежной выплаты в десять тысяч рублей на подростков от 16 до 18 лет. Деньги будут выплачиваться из бюджета Республики Крым.

На выплату смогут рассчитывать родившиеся с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года включительно.

Подать заявление можно до 1 октября через портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым, через органы соцзащиты населения по месту жительства или через МФЦ.

Если в семье двое и более детей в возрасте от 16 до 18 лет, для получения на каждого из них единовременной выплаты необходимо одно общее заявление. Выплаты начнут поступать на счета родителей с 15 июня 2020 года.

Выплата предоставляется, если хотя бы один из родителей, усыновителей, а также опекун или попечитель имеют регистрацию в Республике Крым. В этом случае не имеет значения, где именно проживает или учится подросток, которому предназначена выплата.

И, наоборот, если у родителей нет крымской регистрации, но их ребенок получает в Крыму очное среднее или высшее образование, семья также имеет право на выплату.