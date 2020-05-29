Сэкономить на других: Грудинин решает свои проблемы за счет зарплат и налогов «Совхоза им. Ленина»

Скандальный директор «Совхоза им. Ленина» Павел Грудинин, выплативший своему окружению более 250 млн рублей премий, направил заявление об отсрочке по уплате налогов и авансовых платежей по налогам в московскую областную инспекцию Федеральной налоговой службы. Эксперты считают, что государству нужно быть осторожнее с недобросовестными руководителями крупных предприятий.

Из расчета показателей, предусмотренных правилами предоставления отсрочки по уплате налогов, видно, что заявление Грудинина связано со снижением прибыли предприятия. За первый квартал 2020 года предприятие заработало на 46 млн рублей меньше, чем за аналогичный период 2019 года (хотя по части позиций доходы ЗАО выросли более чем на 200%). И хоть совхоз в состоянии выплатить налоги и обеспечить способность бюджета поддерживать тех, кому помощь необходима прямо сейчас (а это и малоимущие семьи с детьми, и пенсионеры, и люди с ограниченными возможностями здоровья), положивший себе в карман очередные 25 млн рублей премиальных Грудинин не горит желанием расставаться со средствами.

«Сейчас многие предприятия находятся в плачевном состоянии, и у многих даже нет денег для того, чтобы просто зарплаты выдать, — считает руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров, за комментарием к которому обратилась редакция Федерального агентства новостей. — Естественно, это правильно [предоставить отсрочку], но государству нужно подходить очень тонко к этому вопросу, чтобы под это не попали недобросовестные крупные предприятия, которые таким образом смогут оптимизировать свои расходы, получая от государства какие-то преференции».

Без сомнения — слова эксперта в полной мере можно отнести и к ЗАО «Совхоз им. Ленина».

Об одной такой «оптимизации», которую провернуло руководство «Совхоза им. Ленина», ранее уже рассказывал ФАН. Как выяснили журналисты, до своего обращения в налоговую Павел Грудинин выплатил себе из бюджета предприятия 25 млн рублей премиальных. Всего за последние пять лет подобных премий набралось более чем на 250 миллионов рублей (их получали не только Грудинин, но и его окружение). Но лишь разговор зашел о налогах, скандальный коммерсант пытается любыми способами увильнуть от своих законных обязанностей.

«Это нечестно, нелогично, неправильно. Капитан на корабле должен нести всю ответственность вместе с экипажем. То же самое директор должен нести все издержки», — говорит Георгий Федоров.

Экономическая ситуация, условия режима ограничений в связи с пандемией — объективные факторы отсрочки по выплате налогов. Однако, с точки зрения личной ответственности Павла Грудинина перед предприятием, которое по решению суда взыскало со своего же директора миллиардный штраф за незаконное отчуждение и продажу земель, а также с учетом вывода через аффилированные компании 9 млрд рублей в офшор, просьба Грудинина об отсрочке налогов выглядит как попытка отнять право на господдержку у тех, кому она сейчас действительно необходима. Это мимикрия под общий экономический фон — ситуация, когда нечистый на руку олигарх просит налоговых преференций наравне с реально пострадавшими отраслями — со всех сторон смотрится абсурдной.

«Оказавшись в ситуации, которую невозможно было предусмотреть, мы надеемся получить от вас поддержку сельскому хозяйству», — пишет Павел Грудинин в своем заявлении в налоговую службу.

Вот только «стесняется» упомянуть, что одним из главных виновников той ситуации, в которой оказался «Совхоз им. Ленина», является он сам.