«Стреляли промеж ног, чтобы мы шли в бой»: эксклюзивное интервью с наемником о службе в Ливии

Отсутствие нормального питания, полное нежелание воевать, травля командиров, откаты и махинации с зарплатами. ФАН публикует интервью с воевавшим на стороне ПНС Ливии наемником Турции из Сирии.

Больница в ливийском городе Таджура (недалеко от Триполи) продолжает призывать местных жителей сдавать кровь для раненых на поле боя наемников из Сирии. Об этом сообщает местный телеканал «Либия Аль-Хадас». Люди, разумеется, не горят желанием помочь «сирийским революционерам», которых Турция тысячами завозит из страны, в которой те проиграли.

В сирийские «брабансоны» вербуют даже несовершеннолетних. И, судя по сообщениям в СМИ и социальных сетях, этими кадрами особо не дорожат.

Нам удалось выйти на связь с одним из наемников. Назовем его Умар. Он отказался раскрывать детали боевых действий, свое местонахождение и то, чем конкретно занимался в Ливии. Но из его рассказа все и так понятно.

Нас обманули

— Где гарантии, что ты журналист и с нейтральной позицией? — спрашивает Умар после того, как я вкратце рассказал, кем работаю и чего хочу. Боевик явно давно намеревался рассказать кому-то о наболевшем. И обещания, что его личность не будет раскрыта, а слова не переврут, оказалось вполне достаточно.

— Слушай, я не буду у тебя выведывать никакой стратегически важной информации. Всего лишь хочу поинтересоваться, как ты, почему поехал в Ливию и бросил Сирию, какая сейчас обстановка?

— Что же, я надеюсь, что все будет, как вы обещали. Без имен. Даже намека на мою личность не должно быть.

— Конечно. Ни намека. Ничего. Так как вы добрались в Ливию?

— Половину сирийцев туда заманили обманным путем. Другая половина бежала от голода и осады в «освобожденных областях» (другими словами, из Идлиба. — Прим. авт.). Я был в первой волне сирийцев, вошедших в Ливию. Люди изначально шли за турками под предлогом защиты турецких баз. О боях тогда не было речи. В итоге они возненавидели Турцию за то, как она обошлась с ними.

Поймите, у нас нет неприязни ни к одной из сторон. Скажу больше, 80% сирийцев не хотели ехать. Но были вынуждены в связи с обстановкой в Сирии. То есть мы хотели как лучше, но оказалось, что тут еще хуже.

— То есть ты жалеешь? Не хочешь вернуться в Сирию?

— Вы посмотрите, что тут происходит. Конечно, мы хотим вернуться обратно. Есть и те, кому все равно. Тут умереть от голода или в Сирии умереть от войны — без разницы. Еще раз повторяю, мы пришли в Ливию не воевать, а защищать турецкие базы. Если бы нам сказали, что мы будем участвовать в боевых действиях, уверяю вас, никто бы не пошел. Потому что мы сунниты, и они сунниты.

Я много чего видел собственными глазами. В основном, предательство начальников. У Турции свои интересы, у Сарраджа свои, у Хафтара свои. А народ, можно сказать, между молотом и наковальней.

— А есть ли выход из этой ситуации?

— Выход лишь у Всевышнего.

— Хорошо, а правда, что турки обещали вам гражданство за участие в ливийской кампании?

— Да, сначала они говорили об этом. Потом начали отрицать. Послушайте, чтобы вы не думали плохо о сирийцах, мы бежали не за Турцией и не за Сарраджем. И не за гражданством. Люди бежали в поисках пропитания для своих детей.

Видишь этого человека посередине? Его зовут Аля Джунайд — командир в «Дивизии аль-Хамза». Он убивал сирийцев в Айн Заре, где командовал группой. Убивал сзади. Он требовал бойцов идти на верную смерть, те отказывались, и тогда он стрелял им промеж ног.

Я уже молчу про однообразную еду. Я пробыл там 4 месяца, еда не менялась. Иногда ели протухшее и заплесневелое.

— Возвращаясь к вашему командиру, можешь ли ты рассказать о нем побольше?

— Да. Его настоящее полное имя Сейф Абу Бакр. Самый большой вор в арабском мире. Командовал в «Дивизии аль-Хамза» в Сирии. Контрабандой ввозил оружие в Ливию и торговал им тут. Примерно полтора месяца назад турки сняли его и поставили командовать новенького — туркамана по имени Доган.

— А этого куда? Назад в Сирию?

— Нет, он пока еще на месте.

— А в Сирии где он находился?

— Насколько мне известно, он командовал бригадой в Тель-Абъяде. Оттуда и прибыл в Ливию.

— А сам ты в Сирии воевал? Там же или в других местах?

— Я не воевал в Сирии. Это мой первый боевой опыт. И если бы я знал, что все так будет, вряд ли бы пошел на это.

— А сейчас ты в Триполи?

— Не могу сказать.

— Бессмысленная же война. Ну вот зачем ты туда поперся?

— Смотри, мы как листы бумаги, подожженные со всех сторон. Сильнее та сторона, под контролем которой наиболее сильное пламя. Прошу прощения, но свои личные причины нахождения тут я раскрывать не буду. Но говорю в целом, за людей.

Разумеется, когда они увидели, что тут происходит, они были шокированы. С той стороны воюют сунниты. Мы кричим «Аллах Акбар», и они кричат «Аллах Акбар».

— А можешь рассказать про зарплаты?

— Я особо в деньгах не нуждался ни до Ливии, ни после. У нас был магазин сотовой связи. И если бы мне хватало выручки на кусок хлеба и помидоры, мне бы этого было достаточно. Но экономика в стране плохая, доллар дорожает. Магазин не справлялся. Я решил подработать.

Что касается зарплаты, то сначала они говорили 2000 долларов. Но мы и половины от этой суммы не видели. Ведь существует много сопутствующих трат. Кроме того, командир забирает из этих 2000 долларов 200 себе.

— Не густо. А что приходится делать? Ты получал ранения?

— Все, что прикажут. Нет, слава Богу, ранений не получал. Но нас точно записали в раненые. Или даже погибшие. Чтобы получить за нас деньги.

Несколько слов о том, как мы вышли на наемника

На днях журналистка Линдси Снелл (Lindsey Snell) опубликовала на своей странице в Twitter список убитых и раненных в Ливии бойцов из группировки «Дивизия аль-Хамза». Эти ребята отметились во всех турецких операциях на территории Сирии. И вот теперь решили покорить Африку.

На двух листах перечислены имена и фамилии более 150 боевиков. А также даты рождения, телефоны (преимущественно турецкие), имена родителей и телефоны родственников.

Поначалу представленная информация нас смутила. Многие абоненты давно не были в Сети. Один из указанных в списке контактов откликнулся, но заверил, что не имеет отношения к сирийским наемникам. Мол, зовут его иначе, живет в Турции и номер купил недавно.

Вызвало подозрение лишь то, что ответил сириец, а не турок. Можно, конечно, предположить, что это совпадение. В конце концов, мало что ли в Турции сирийцев?

Однако все точки над «i» помог расставить Умар, на которого, впрочем, также не удалось выйти сразу. Номер из списка Снелл вывел на его брата, который и связал нас с наемником.

Тот, как вы видели, весьма недвусмысленно намекнул, что использование солдат удачи в ливийской кампании — один большой «распил» средств. И списки раненых/погибших могут не отображать реального положения дел, ведь часто составляются с одной единственной целью — стрясти как можно больше денег.

Одно в этой истории лично у меня не вызывает сомнений — список вывел нас на реального наемника с реальной историей о том, как в Ливии относятся к сирийцам.

Горе «революционеры» остались без «революции», без дома и средств к существованию. Фактически в положении рабов на турецких галерах.

Куда прикажут, туда и гребут. А кто не может грести — того за борт.