Эксперты Bloomberg спрогнозировали усиление рубля из-за закрытых границ

Москва, 29 мая. Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от летнего отдыха за рубежом на фоне пандемии COVID-19 и закрытых границ. К такому выводу пришли эксперты американского издания Bloomberg.

По данным агентства, расходы россиян на отдых за рубежом в таких странах, как Турция, Финляндия и Таиланд, обычно превышают суммы, которые тратят иностранцы в России, примерно на 20 миллиардов долларов в год. Экономист «Ренессанс Капитал» Софья Донец считает, что в этом году расходы россиян на зарубежный отдых сократятся как минимум на 50%.

«Это было бы сильным фактором поддержки рубля», — сказала Донец в комментарии Bloomberg.

По ее прогнозу, россияне, которые решили остаться внутри страны, помогут рублю укрепиться к доллару на четыре процентных пункта. Издание отмечает, что в мае российская валюта укрепилась по отношению к доллару на 5,3%, сократив падение до 12%.

Экономист ING Дмитрий Долгин в комментарии агентству заявил, что влияние туристической отрасли может частично компенсировать колебания валюты из-за цен на нефть и сокращения экспорта. При этом, считает он, «покупка валюты Центробанком станет дополнительным фактором».

Напомним, с 1 июня в России начнут действовать новые меры поддержки россиян в период распространения коронавируса.