Бутина призвала развивать в России отечественные соцсети в противовес западным

В России необходимо развивать отечественные соцсети для того, чтобы противостоять цензуре на западных онлайн-платформах. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила общественный деятель Мария Бутина, комментируя планы Facebook деанонимизировать владельцев профилей «с подозрительным поведением», а также удаление аккаунтов трех российских СМИ в YouTube. Напомним, речь идет об аккаунтах изданий «Крым-24», Anna News и News Front.

По мнению Бутиной, происходящее в западных соцсетях заставляет искать ответ на вопрос: «Что такое социальные сети и являются ли они СМИ?»

«Потому что мы можем говорить о цензуре только в том случае, если признаем факт, что материалы соцсетей теперь подлежат модерации», — отметила российская общественница.

Мария Бутина напомнила, что 10-15 лет назад в соцсети заманивали людей, предлагая возможность свободного общения, и эта тактика быстро принесла свои плоды.

«Однако сейчас мы видим, что правила игры неожиданно переписали и сказали: «нет, теперь, если вы приходите на наше пространство, мы будем подвергать определенной цензуре ваши комментарии и посты. Но какая это будет цензура и в связи с чем мы будем это делать, вам не скажем», — констатировала эксперт.

Бутина обратила внимание на то, что российский телеканал «Крым-24», чей аккаунт был удален на YouTube, не участвовал в политической деятельности.

«Единственное, чем знаменит телеканал «Крым-24», это, собственно, тем, что он помогал населению, распространяя информацию о том, как себя вести в условиях коронавируса», — сообщила она.

По мнению собеседницы ФАН, со стороны Запада удаление этих аккаунтов — это диверсия против нашего государства и против всего человечества в целом, потому что вопрос пандемии на сегодня — самый болезненный для всего мира. Из-за распространения инфекции умерло огромное количество людей и рухнула экономика.

«Никто не посмотрел на жертвы, никто не посмотрел на необходимость донести до людей достоверную информацию, а взяли и закрыли аккаунты», — добавила общественный эксперт.

Бутина убеждена, что в России на государственном уровне должны быть предприняты ответные меры, чтобы защитить российского пользователя Сети.

«Ситуация будет нарастать, и российский пользователь оказывается просто беззащитен, поскольку на сегодняшний день он ограничен несколькими популярными площадками, а в них информация может удаляться по решению владельца, — уверена она. — Поэтому нужно на государственном уровне ставить вопрос о создании дополнительных собственных социальных сетей».

Общественница не сомневается, что Рунет, как таковой, должен защищаться государством.

«Потому что против такого беспредела должны быть предприняты контрмеры. И я надеюсь, что нашего государство их предпримет», — подытожила Мария Бутина.

Напомним, что недавно видеохостинг YouTube, входящий в структуру Google, удалил аккаунты трех российских изданий — «Крым-24», Anna News и News Front. В апреле YouTube без объяснения причин заблокировал аккаунт Федерального агентства новостей, уничтожив таким образом десятки тысяч уникальных репортажей и документальных фильмов.

На днях стало известно, что Facebook намерен провести деанонимизацию некоторых пользователей. В частности, речь идет об авторах наиболее популярных постов. В случае отказа предоставить документы, удостоверяющие личность, аудитория таких аккаунтов будет уменьшена.

Кроме того, накануне, 28 мая президент США Дональд Трамп заявил о намерении закрыть соцсеть Twitter после того, как один из его постов был помечен маркировкой как содержащий недостоверную информацию.