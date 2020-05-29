Facebook потребует от пользователей подтверждать свою личность документом

Москва, 29 мая. Американская социальная сеть Facebook внедрила функцию сбора личных данных для подтверждения того, что в аккаунте все действия совершает именно тот пользователь, которому он принадлежит.

Facebook уже не раз оказывалась в центре громких скандалов из-за утечки данных миллионов пользователей. Теперь социальная сеть решила блокировать аккаунт до тех пор, пока показавшийся ей подозрительным человек не подтвердит свою личность, и собирать копии документов.

«Вы не можете пользоваться аккаунтом на Facebook, потому что не соответствуете правилам сообщества. Если вы считаете, что аккаунт был заблокирован по ошибке, вот несколько шагов, которые следует предпринять», — говорится в сообщении, которое появляется при входе в аккаунт.

Соцсеть требует прислать снимок документа, удостоверяющего личность. Это может быть паспорт, водительские права, либо другой официальный документ. Facebook обещает, что копию ID будут хранить в течение не менее 30 дней, но не более года.

«Это поможет системе автоматически более качественно выявлять фейковые ID», — добавило руководство соцсети.

Отметим, что многие эксперты уже не раз призывали россиян в целях безопасности отказаться от использования зарубежного сервиса. Политолог Сергей Марков обращал внимание, что Facebook известна своей ненадежностью и массовыми утечками личных данных ее пользователей по всему миру. Однако это происходит не просто из-за наплевательского отношения руководства публичной компании к собственным клиентам, а целенаправленно, с целью заработка, подчеркивал он.