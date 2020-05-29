Венчавший Богомолова и Собчак священник рассказал, что поплатился за это

Москва, 29 мая. Режиссер Константин Богомолов не так давно стал гостем шоу «Вечерний Ургант», где ведущий вспомнил о его скандальной свадьбе с Ксенией Собчак.

Эпатажная свадьба состоялась 13 сентября. В тот день молодожены передвигались по столице на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас», после чего венчались в Храме Большого Вознесения Господня в Сторожах. «Вишенкой на свадебном торте» стал откровенный вызывающий танец, который исполнила телеведущая для новоиспеченного супруга на свадебном банкете после венчания.

Скандальная свадьба настолько возмутила общественность, что спустя неделю после церемонии на Богомолова пожаловались патриарху Кириллу за «богохульное» поведение. Против режиссера написали открытое письмо с требованием отлучить его от церкви.

Богомолов рассказал Ивану Урганту о случайной встрече с батюшкой, который скрепил Собчак и Богомолова узами брака перед богом.

«А потом я встретил на Малой Бронной батюшку, который нас венчал. Прекрасный человек. Он так грустно на меня посмотрел и спросил: «Как ваши дела?» Я говорю: «Замечательно. А как ваши?» А он: «Ну, получили мы за вас», – рассказал 44-летний муж Собчак.

Итог рассказу подвел Иван Ургант.

«Из этого следует, что Бог все-таки есть!» – сыронизировал телеведущий.

Ранее во время одного из прямых эфиров Ксения Собчак сделала заявление о том, что их с Константином брак гостевой. До введения режима самоизоляции супруги жили отдельно. Режиссер находился в своей квартире в Москве, а телеведущая – на Рублевке. Встречались они на светских мероприятиях и иногда приезжали друг к другу в гости.